https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны - РИА Новости, 13.02.2024
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:14
2024-02-13T17:14
2024-02-13T17:54
армения
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жозеп боррель
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брюссель
ереван
арарат мирзоян
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет Еревану с интеграцией беженцев.Он выступал в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Мы обсудили вопросы повышения устойчивости Армении. Я выразил свою готовность в полной мере наращивать наше сотрудничество в вопросах безопасности и обороны", - сказал Боррель. "Мы продолжим поддержку Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе в вопросах интеграции беженцев в экономику и общество", - добавил глава дипломатии ЕС.
https://ria.ru/20240213/borrel-1927149246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, евросоюз, жозеп боррель, в мире, брюссель, ереван, арарат мирзоян
Армения, Евросоюз, Жозеп Боррель, В мире, Брюссель, Ереван, Арарат Мирзоян
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
Боррель выступил за усиление сотрудничества ЕС с Арменией в сфере безопасности