https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html

Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны

Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны - РИА Новости, 13.02.2024

Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:14

2024-02-13T17:14

2024-02-13T17:54

армения

евросоюз

жозеп боррель

в мире

брюссель

ереван

арарат мирзоян

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет Еревану с интеграцией беженцев.Он выступал в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Мы обсудили вопросы повышения устойчивости Армении. Я выразил свою готовность в полной мере наращивать наше сотрудничество в вопросах безопасности и обороны", - сказал Боррель. "Мы продолжим поддержку Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе в вопросах интеграции беженцев в экономику и общество", - добавил глава дипломатии ЕС.

https://ria.ru/20240213/borrel-1927149246.html

армения

брюссель

ереван

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Дарья Буймова

армения, евросоюз, жозеп боррель, в мире, брюссель, ереван, арарат мирзоян