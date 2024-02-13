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Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны - РИА Новости, 13.02.2024
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17:14 13.02.2024 (обновлено: 17:54 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны - РИА Новости, 13.02.2024
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:14
2024-02-13T17:54
армения
евросоюз
жозеп боррель
в мире
брюссель
ереван
арарат мирзоян
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет Еревану с интеграцией беженцев.Он выступал в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Мы обсудили вопросы повышения устойчивости Армении. Я выразил свою готовность в полной мере наращивать наше сотрудничество в вопросах безопасности и обороны", - сказал Боррель. "Мы продолжим поддержку Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе в вопросах интеграции беженцев в экономику и общество", - добавил глава дипломатии ЕС.
https://ria.ru/20240213/borrel-1927149246.html
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армения, евросоюз, жозеп боррель, в мире, брюссель, ереван, арарат мирзоян
Армения, Евросоюз, Жозеп Боррель, В мире, Брюссель, Ереван, Арарат Мирзоян
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны

Боррель выступил за усиление сотрудничества ЕС с Арменией в сфере безопасности

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель будет работать над развитием сотрудничества с Арменией в вопросах обороны и безопасности, поможет Еревану с интеграцией беженцев.
Он выступал в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Мы обсудили вопросы повышения устойчивости Армении. Я выразил свою готовность в полной мере наращивать наше сотрудничество в вопросах безопасности и обороны", - сказал Боррель. "Мы продолжим поддержку Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе в вопросах интеграции беженцев в экономику и общество", - добавил глава дипломатии ЕС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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АрменияЕвросоюзЖозеп БоррельВ миреБрюссельЕреванАрарат Мирзоян
 
 
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