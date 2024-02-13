https://ria.ru/20240213/bolezni-1927080465.html
Эксперт рассказала о доступности профилактики наследственных болезней
Эксперт рассказала о доступности профилактики наследственных болезней - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперт рассказала о доступности профилактики наследственных болезней
Россия может стать примером доступности для населения генетических технологий, направленных на обеспечение здоровья детей и профилактику наследственных... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:26
2024-02-13T14:26
2024-02-13T15:57
общество
россия
москва
мария воронцова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия может стать примером доступности для населения генетических технологий, направленных на обеспечение здоровья детей и профилактику наследственных болезней, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Она выступила во вторник на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий, включая вопросы геномного редактирования, и биоэтике в рамках II Форума будущих технологий в Москве. Темой заседания стала профилактика наследственных болезней и репродуктивно-генетическое благополучие. Генетические технологии облегчают жизнь семьи и детей, подчеркнула Воронцова. "Россия является одним из редких государств с такой концентрацией разных национальностей, конфессий, обычаев. И на примере нашей страны мы могли бы попробовать поискать, найти и показать, каким образом сделать доступ к таким технологиям возможным", - сказала она. По мере внедрения генетических технологий в медицинскую практику профилактика наследственных болезней у будущего ребенка становится все более эффективной и доступной для пар, планирующих беременность. В рамках так называемого преконцепционного скрининга у будущих родителей можно выявить риски передачи генетических нарушений ребенку и предложить ряд подходов для рождения здорового ребенка. И нынешнее заседание направлено на развитие диалога в экспертном сообществе о перспективах и возможностях снижения частоты возникновения тяжелой генетической патологии в России.
https://ria.ru/20221130/zabolevaniya-1835415681.html
https://ria.ru/20210916/novorozhdennye-1750319729.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, мария воронцова
Общество, Россия, Москва, Мария Воронцова
Эксперт рассказала о доступности профилактики наследственных болезней
Эксперт: Россия может показать доступность профилактики наследственных болезней
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия может стать примером доступности для населения генетических технологий, направленных на обеспечение здоровья детей и профилактику наследственных болезней, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
Она выступила во вторник на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий, включая вопросы геномного редактирования, и биоэтике в рамках II Форума будущих технологий в Москве
.
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Темой заседания стала профилактика наследственных болезней и репродуктивно-генетическое благополучие. Генетические технологии облегчают жизнь семьи и детей, подчеркнула Воронцова.
"Россия является одним из редких государств с такой концентрацией разных национальностей, конфессий, обычаев. И на примере нашей страны мы могли бы попробовать поискать, найти и показать, каким образом сделать доступ к таким технологиям возможным", - сказала она.
По мере внедрения генетических технологий в медицинскую практику профилактика наследственных болезней у будущего ребенка становится все более эффективной и доступной для пар, планирующих беременность. В рамках так называемого преконцепционного скрининга у будущих родителей можно выявить риски передачи генетических нарушений ребенку и предложить ряд подходов для рождения здорового ребенка. И нынешнее заседание направлено на развитие диалога в экспертном сообществе о перспективах и возможностях снижения частоты возникновения тяжелой генетической патологии в России.
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