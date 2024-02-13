https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест

Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест - РИА Новости, 13.02.2024

Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест

Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:04

2024-02-13T16:04

2024-02-13T16:44

происшествия

елена блиновская

московский городской суд

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости. "Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <...> Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. <...> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", — заявила Блиновская.Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Она напомнила суду, что у нее четверо детей, а младшей дочери только три года. Блиновская рассказала об их учебе и талантах. Бизнесвумен заявила, что дети переживают из-за ее ареста и начали болеть. Не сдержав эмоций, она расплакалась.Блиновскую задержали в апреле 2023 года и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новые обвинения и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В январе "королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. Фигурантом уголовного дела также является муж Блиновской Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, елена блиновская, московский городской суд