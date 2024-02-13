https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест - РИА Новости, 13.02.2024
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:04
2024-02-13T16:04
2024-02-13T16:44
происшествия
елена блиновская
московский городской суд
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости. "Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <...> Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. <...> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", — заявила Блиновская.Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Она напомнила суду, что у нее четверо детей, а младшей дочери только три года. Блиновская рассказала об их учебе и талантах. Бизнесвумен заявила, что дети переживают из-за ее ареста и начали болеть. Не сдержав эмоций, она расплакалась.Блиновскую задержали в апреле 2023 года и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новые обвинения и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В январе "королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. Фигурантом уголовного дела также является муж Блиновской Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Елена Блиновская, Московский городской суд
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
Блогер Блиновская заявила, что в Год семьи должна быть с детьми
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <...> Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. <...> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", — заявила Блиновская.
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Она напомнила суду, что у нее четверо детей, а младшей дочери только три года. Блиновская рассказала об их учебе и талантах. Бизнесвумен заявила, что дети переживают из-за ее ареста и начали болеть. Не сдержав эмоций, она расплакалась.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новые обвинения и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В январе "королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Фигурантом уголовного дела также является муж Блиновской Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО