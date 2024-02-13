Рейтинг@Mail.ru
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 13.02.2024 (обновлено: 16:44 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест - РИА Новости, 13.02.2024
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:04
2024-02-13T16:44
происшествия
елена блиновская
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904900144_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_40736a74fcea0d9b3699f2b19de31e30.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости. "Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. &lt;...&gt; Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. &lt;...&gt; Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", — заявила Блиновская.Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Она напомнила суду, что у нее четверо детей, а младшей дочери только три года. Блиновская рассказала об их учебе и талантах. Бизнесвумен заявила, что дети переживают из-за ее ареста и начали болеть. Не сдержав эмоций, она расплакалась.Блиновскую задержали в апреле 2023 года и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новые обвинения и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В январе "королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. Фигурантом уголовного дела также является муж Блиновской Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904900144_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_7058245e9b6631360ddda71344991baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Елена Блиновская, Московский городской суд
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест

Блогер Блиновская заявила, что в Год семьи должна быть с детьми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская на судебном заседании расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <...> Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. <...> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", — заявила Блиновская.
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
7 февраля, 03:17
Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Она напомнила суду, что у нее четверо детей, а младшей дочери только три года. Блиновская рассказала об их учебе и талантах. Бизнесвумен заявила, что дети переживают из-за ее ареста и начали болеть. Не сдержав эмоций, она расплакалась.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новые обвинения и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В январе "королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Фигурантом уголовного дела также является муж Блиновской Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
5 февраля, 14:18
 
ПроисшествияЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала