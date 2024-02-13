https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую
Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую - РИА Новости, 13.02.2024
Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую
Джо Байден становится одной большой проблемой: после того как на прошлой неделе его адвокат охарактеризовал президента США словами "пожилой человек с плохой... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:00
2024-02-13T08:00
2024-02-13T08:06
аналитика
сша
калифорния
украина
дональд трамп
выборы президента сша
джо байден
барак обама
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Джо Байден становится одной большой проблемой: после того как на прошлой неделе его адвокат охарактеризовал президента США словами "пожилой человек с плохой памятью", разговоры о том, что Байден будет вынужден отказаться от участия в выборах, звучат все громче. Причем это уже не просто разговоры: хотя до выборов еще десять месяцев, а до съезда Демпартии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, — чуть больше полугода, решение нужно принимать уже этой весной. Потом будет поздно, а сейчас у демократов еще есть время попытаться раскрутить другого кандидата.Байдена еще не полностью списали со счетов, но все идет именно к этому. Его рейтинги падают, ставки на победу Трампа растут. И дело тут не в реальном состоянии здоровья хозяина Белого дома, а в том, что американцы все больше уверяются в его слабости: 85 процентов считают, что он слишком стар для нового президентского срока. Это очень много (насчет Трампа так полагает на 20 процентов меньше) — и именно этот фактор становится решающим на выборах.При этом Байден на самом деле не так плох, как это изображают: ему приходится иметь дело с тяжелейшими кризисами как во внешней политике, так и внутри страны. На мировой арене у него одновременно искрят Украина, Ближний Восток и Китай, причем накал везде такой, что и одного подобного кризиса хватило бы с головой. Байден, несомненно, самый опытный американский политик из ныне живущих, особенно если говорить о международных делах, которыми он занимается уже полвека. Да и на чисто американской почве у него огромный опыт: 35 лет в сенате, восемь лет вице-президентства (и вовсе не номинального), президентский срок. Подобного послужного списка нет ни у кого из ныне живущих — тот же Обама отработал в сенате всего три года. Но громадный опыт Байдена не помогает ему не только во внешних делах (тут причина в том, что общий курс США привел их к нынешним проблемам), но и в целом.Все три года своего президентства Байден бился на два фронта — на внешнем и внутреннем, то есть пытался остановить ухудшение глобальных позиций США и сдержать настроенного на реванш Трампа. Особых успехов ни там ни там не было: даже выстраивание антироссийской коалиции не остановило деградацию мира по-американски, а разнообразное давление на Трампа не сделало из экс-президента аутсайдера. Тот уверенно лидирует в рейтингах не только в стране, но и, что самое главное, в ключевых (так называемых колеблющихся) штатах, от которых зависит исход выборов. В этих обстоятельствах Байдену оставалось только одно — делать ставку на повторение сценария выборов 2020 года. Не в смысле махинаций, а в плане призыва голосовать против Трампа: выбери Байдена, чтобы остановить сумасшедшего диктатора. Так себе сценарий на 2024-й, но лучшего у Белого дома не было. Однако сейчас против Байдена открылся третий фронт — и поражение на нем поставит крест на его победе.Этот фронт самый внутренний из возможных — речь идет о здоровье президента. Тут Байден однозначно проигрывает, и с каждой неделей американцы будут все больше верить в то, что он не способен выполнять свои обязанности. Это катастрофа — не только для Байдена, не только для Демпартии, но и для большей части американского истеблишмента, считающего второй срок Трампа категорически неприемлемым. И если "вашингтонское болото" придет к выводу, что Байден окончательно "сломался", то его заменят. Но на кого?И тут начинается самое сложное, потому что запасного варианта просто нет. То, что считалось таковым в 2020-м, а именно вице-президент Камала Харрис, не сработало: и рейтинги, и управленческий, умственный уровень калифорнийки оказались ниже плинтуса. В обычной ситуации это было бы еще полбеды — ну пускай будет один срок откровенно слабый президент, подберут ей надежных управленцев. Но, во-первых, шансов на победу над Трампом у Харрис еще меньше, чем у Байдена, а во-вторых, международная обстановка настолько турбулентна, что ставить во главе сверхдержавы откровенно пустую фигуру просто опасно.То есть вариант Харрис сохраняется, но на самый крайний, безвыходный случай. А пока что демократы пытаются подобрать более сильную замену Байдену — и оказываются перед тяжелейшим выбором.По сути, есть всего две возможные кандидатуры. Одна из них — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. У него есть некоторая общефедеральная известность, но он представляет все ту же "калифорнийскую мафию", что и Харрис. Они даже работали вместе: когда Ньюсом был мэром Сан-Франциско, Харрис избралась там окружным прокурором. Тетка Ньюсома была женой Рональда Пелоси — не однофамильца, а старшего брата мужа Нэнси Пелоси, бывшего спикера палаты представителей.Выдвинуть Ньюсома, конечно, можно, но, учитывая и его личную репутацию, и имидж Калифорнии как самого "прогрессивного" (в плане мигрантов, ЛГБТ* и прочего) штата, это может оттолкнуть от демократов множество нерадикальных сторонников. Да и к личной жизни калифорнийца тут же возникнет масса вопросов, а уж Трамп не упустит такой возможности на дебатах (от которых Ньюсому невозможно будет уклониться).Куда серьезнее Ньюсома — вариант с Обамой, но не Бараком, а Мишель. Сам Барак в конце следующего месяца будет выступать в Нью-Йорке на митинге в поддержку Байдена — Харрис, но это ни о чем не говорит. Экс-президент не может выдвигаться в третий раз, но его жена была очень популярна. Сейчас опросы дают ей не так много сторонников, но это потому, что не было никакой раскрутки и, главное, ее желания выдвигаться. Вариант с Мишель обсуждали еще в 2020-м, однако она была категорически против. Не хочет вступать в борьбу она и сейчас, но все может измениться в том случае, если медкомиссия "вашингтонского болота" примет решение о невозможности участия Байдена в выборах. Тогда уговаривать Мишель будут всем миром — и не факт, что не уломают.Конечно, все понимают, что в случае избрания реальным президентом будет Барак, ведь у Мишель нет вообще никакого не только политического, но и управленческого опыта (в отличие от того же Трампа, у которого был огромный опыт управления крупным бизнесом). Но чего не сделаешь ради спасения Америки от "надвигающейся диктатуры Трампа", а это становится главным лозунгом президентской кампании демократов.Есть, впрочем, еще вариант с выдвижением самого Барака Обамы — не в президенты, а в "вице-". Такая рокировка: если в 2008 году опытный Байден подпирал неопытного Обаму, то сейчас популярный и опытный Обама будет подпирать уставшего и непопулярного Байдена. Вариант очень рискованный и маловероятный, но в нынешней ситуации обсуждается даже такое.Одним словом, менять Байдена демократам не на кого, но и не менять нельзя — проиграет. Получается, тупик? Да, и так всегда бывает, когда влиятельные люди отрываются от реальности, верят в свое всемогущество и пытаются остановить объективный ход истории. В 2020-м им это удалось, но теперь все убеждаются в том, что на самом деле у них получилось лишь поставить все на паузу, а не изменить направление движения. И сейчас все вернется на свое место, включая Дональда Трампа.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, сша, калифорния, украина, дональд трамп, выборы президента сша, джо байден, барак обама
Аналитика, США, Калифорния, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США, Джо Байден, Барак Обама
Джо Байден становится одной большой проблемой: после того как на прошлой неделе его адвокат охарактеризовал президента США словами "пожилой человек с плохой памятью", разговоры о том, что Байден будет вынужден отказаться от участия в выборах, звучат все громче. Причем это уже не просто разговоры: хотя до выборов еще десять месяцев, а до съезда Демпартии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, — чуть больше полугода, решение нужно принимать уже этой весной. Потом будет поздно, а сейчас у демократов еще есть время попытаться раскрутить другого кандидата.
Байдена еще не полностью списали со счетов, но все идет именно к этому. Его рейтинги падают, ставки на победу Трампа
растут. И дело тут не в реальном состоянии здоровья хозяина Белого дома, а в том, что американцы все больше уверяются в его слабости: 85 процентов считают, что он слишком стар для нового президентского срока. Это очень много (насчет Трампа так полагает на 20 процентов меньше) — и именно этот фактор становится решающим на выборах.
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При этом Байден на самом деле не так плох, как это изображают: ему приходится иметь дело с тяжелейшими кризисами как во внешней политике, так и внутри страны. На мировой арене у него одновременно искрят Украина
, Ближний Восток
и Китай
, причем накал везде такой, что и одного подобного кризиса хватило бы с головой. Байден, несомненно, самый опытный американский политик из ныне живущих, особенно если говорить о международных делах, которыми он занимается уже полвека. Да и на чисто американской почве у него огромный опыт: 35 лет в сенате, восемь лет вице-президентства (и вовсе не номинального), президентский срок. Подобного послужного списка нет ни у кого из ныне живущих — тот же Обама
отработал в сенате всего три года. Но громадный опыт Байдена не помогает ему не только во внешних делах (тут причина в том, что общий курс США привел их к нынешним проблемам), но и в целом.
Все три года своего президентства Байден бился на два фронта — на внешнем и внутреннем, то есть пытался остановить ухудшение глобальных позиций США и сдержать настроенного на реванш Трампа. Особых успехов ни там ни там не было: даже выстраивание антироссийской коалиции не остановило деградацию мира по-американски, а разнообразное давление на Трампа не сделало из экс-президента аутсайдера. Тот уверенно лидирует в рейтингах не только в стране, но и, что самое главное, в ключевых (так называемых колеблющихся) штатах, от которых зависит исход выборов. В этих обстоятельствах Байдену оставалось только одно — делать ставку на повторение сценария выборов 2020 года. Не в смысле махинаций, а в плане призыва голосовать против Трампа: выбери Байдена, чтобы остановить сумасшедшего диктатора. Так себе сценарий на 2024-й, но лучшего у Белого дома не было. Однако сейчас против Байдена открылся третий фронт — и поражение на нем поставит крест на его победе.
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Этот фронт самый внутренний из возможных — речь идет о здоровье президента. Тут Байден однозначно проигрывает, и с каждой неделей американцы будут все больше верить в то, что он не способен выполнять свои обязанности. Это катастрофа — не только для Байдена, не только для Демпартии, но и для большей части американского истеблишмента, считающего второй срок Трампа категорически неприемлемым. И если "вашингтонское болото" придет к выводу, что Байден окончательно "сломался", то его заменят. Но на кого?
И тут начинается самое сложное, потому что запасного варианта просто нет. То, что считалось таковым в 2020-м, а именно вице-президент Камала Харрис
, не сработало: и рейтинги, и управленческий, умственный уровень калифорнийки оказались ниже плинтуса. В обычной ситуации это было бы еще полбеды — ну пускай будет один срок откровенно слабый президент, подберут ей надежных управленцев. Но, во-первых, шансов на победу над Трампом у Харрис еще меньше, чем у Байдена, а во-вторых, международная обстановка настолько турбулентна, что ставить во главе сверхдержавы откровенно пустую фигуру просто опасно.
То есть вариант Харрис сохраняется, но на самый крайний, безвыходный случай. А пока что демократы пытаются подобрать более сильную замену Байдену — и оказываются перед тяжелейшим выбором.
По сути, есть всего две возможные кандидатуры. Одна из них — губернатор Калифорнии
Гэвин Ньюсом. У него есть некоторая общефедеральная известность, но он представляет все ту же "калифорнийскую мафию", что и Харрис. Они даже работали вместе: когда Ньюсом был мэром Сан-Франциско
, Харрис избралась там окружным прокурором. Тетка Ньюсома была женой Рональда Пелоси — не однофамильца, а старшего брата мужа Нэнси Пелоси
, бывшего спикера палаты представителей.
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Выдвинуть Ньюсома, конечно, можно, но, учитывая и его личную репутацию, и имидж Калифорнии как самого "прогрессивного" (в плане мигрантов, ЛГБТ* и прочего) штата, это может оттолкнуть от демократов множество нерадикальных сторонников. Да и к личной жизни калифорнийца тут же возникнет масса вопросов, а уж Трамп не упустит такой возможности на дебатах (от которых Ньюсому невозможно будет уклониться).
Куда серьезнее Ньюсома — вариант с Обамой, но не Бараком, а Мишель. Сам Барак в конце следующего месяца будет выступать в Нью-Йорке
на митинге в поддержку Байдена — Харрис, но это ни о чем не говорит. Экс-президент не может выдвигаться в третий раз, но его жена была очень популярна. Сейчас опросы дают ей не так много сторонников, но это потому, что не было никакой раскрутки и, главное, ее желания выдвигаться. Вариант с Мишель обсуждали еще в 2020-м, однако она была категорически против. Не хочет вступать в борьбу она и сейчас, но все может измениться в том случае, если медкомиссия "вашингтонского болота" примет решение о невозможности участия Байдена в выборах. Тогда уговаривать Мишель будут всем миром — и не факт, что не уломают.
Конечно, все понимают, что в случае избрания реальным президентом будет Барак, ведь у Мишель нет вообще никакого не только политического, но и управленческого опыта (в отличие от того же Трампа, у которого был огромный опыт управления крупным бизнесом). Но чего не сделаешь ради спасения Америки
от "надвигающейся диктатуры Трампа", а это становится главным лозунгом президентской кампании демократов.
Есть, впрочем, еще вариант с выдвижением самого Барака Обамы — не в президенты, а в "вице-". Такая рокировка: если в 2008 году опытный Байден подпирал неопытного Обаму, то сейчас популярный и опытный Обама будет подпирать уставшего и непопулярного Байдена. Вариант очень рискованный и маловероятный, но в нынешней ситуации обсуждается даже такое.
Одним словом, менять Байдена демократам не на кого, но и не менять нельзя — проиграет. Получается, тупик? Да, и так всегда бывает, когда влиятельные люди отрываются от реальности, верят в свое всемогущество и пытаются остановить объективный ход истории. В 2020-м им это удалось, но теперь все убеждаются в том, что на самом деле у них получилось лишь поставить все на паузу, а не изменить направление движения. И сейчас все вернется на свое место, включая Дональда Трампа.
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