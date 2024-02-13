https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую

Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую - РИА Новости, 13.02.2024

Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую

Джо Байден становится одной большой проблемой: после того как на прошлой неделе его адвокат охарактеризовал президента США словами "пожилой человек с плохой... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:06

аналитика

сша

калифорния

украина

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выборы президента сша

джо байден

барак обама

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Джо Байден становится одной большой проблемой: после того как на прошлой неделе его адвокат охарактеризовал президента США словами "пожилой человек с плохой памятью", разговоры о том, что Байден будет вынужден отказаться от участия в выборах, звучат все громче. Причем это уже не просто разговоры: хотя до выборов еще десять месяцев, а до съезда Демпартии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, — чуть больше полугода, решение нужно принимать уже этой весной. Потом будет поздно, а сейчас у демократов еще есть время попытаться раскрутить другого кандидата.Байдена еще не полностью списали со счетов, но все идет именно к этому. Его рейтинги падают, ставки на победу Трампа растут. И дело тут не в реальном состоянии здоровья хозяина Белого дома, а в том, что американцы все больше уверяются в его слабости: 85 процентов считают, что он слишком стар для нового президентского срока. Это очень много (насчет Трампа так полагает на 20 процентов меньше) — и именно этот фактор становится решающим на выборах.При этом Байден на самом деле не так плох, как это изображают: ему приходится иметь дело с тяжелейшими кризисами как во внешней политике, так и внутри страны. На мировой арене у него одновременно искрят Украина, Ближний Восток и Китай, причем накал везде такой, что и одного подобного кризиса хватило бы с головой. Байден, несомненно, самый опытный американский политик из ныне живущих, особенно если говорить о международных делах, которыми он занимается уже полвека. Да и на чисто американской почве у него огромный опыт: 35 лет в сенате, восемь лет вице-президентства (и вовсе не номинального), президентский срок. Подобного послужного списка нет ни у кого из ныне живущих — тот же Обама отработал в сенате всего три года. Но громадный опыт Байдена не помогает ему не только во внешних делах (тут причина в том, что общий курс США привел их к нынешним проблемам), но и в целом.Все три года своего президентства Байден бился на два фронта — на внешнем и внутреннем, то есть пытался остановить ухудшение глобальных позиций США и сдержать настроенного на реванш Трампа. Особых успехов ни там ни там не было: даже выстраивание антироссийской коалиции не остановило деградацию мира по-американски, а разнообразное давление на Трампа не сделало из экс-президента аутсайдера. Тот уверенно лидирует в рейтингах не только в стране, но и, что самое главное, в ключевых (так называемых колеблющихся) штатах, от которых зависит исход выборов. В этих обстоятельствах Байдену оставалось только одно — делать ставку на повторение сценария выборов 2020 года. Не в смысле махинаций, а в плане призыва голосовать против Трампа: выбери Байдена, чтобы остановить сумасшедшего диктатора. Так себе сценарий на 2024-й, но лучшего у Белого дома не было. Однако сейчас против Байдена открылся третий фронт — и поражение на нем поставит крест на его победе.Этот фронт самый внутренний из возможных — речь идет о здоровье президента. Тут Байден однозначно проигрывает, и с каждой неделей американцы будут все больше верить в то, что он не способен выполнять свои обязанности. Это катастрофа — не только для Байдена, не только для Демпартии, но и для большей части американского истеблишмента, считающего второй срок Трампа категорически неприемлемым. И если "вашингтонское болото" придет к выводу, что Байден окончательно "сломался", то его заменят. Но на кого?И тут начинается самое сложное, потому что запасного варианта просто нет. То, что считалось таковым в 2020-м, а именно вице-президент Камала Харрис, не сработало: и рейтинги, и управленческий, умственный уровень калифорнийки оказались ниже плинтуса. В обычной ситуации это было бы еще полбеды — ну пускай будет один срок откровенно слабый президент, подберут ей надежных управленцев. Но, во-первых, шансов на победу над Трампом у Харрис еще меньше, чем у Байдена, а во-вторых, международная обстановка настолько турбулентна, что ставить во главе сверхдержавы откровенно пустую фигуру просто опасно.То есть вариант Харрис сохраняется, но на самый крайний, безвыходный случай. А пока что демократы пытаются подобрать более сильную замену Байдену — и оказываются перед тяжелейшим выбором.По сути, есть всего две возможные кандидатуры. Одна из них — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. У него есть некоторая общефедеральная известность, но он представляет все ту же "калифорнийскую мафию", что и Харрис. Они даже работали вместе: когда Ньюсом был мэром Сан-Франциско, Харрис избралась там окружным прокурором. Тетка Ньюсома была женой Рональда Пелоси — не однофамильца, а старшего брата мужа Нэнси Пелоси, бывшего спикера палаты представителей.Выдвинуть Ньюсома, конечно, можно, но, учитывая и его личную репутацию, и имидж Калифорнии как самого "прогрессивного" (в плане мигрантов, ЛГБТ* и прочего) штата, это может оттолкнуть от демократов множество нерадикальных сторонников. Да и к личной жизни калифорнийца тут же возникнет масса вопросов, а уж Трамп не упустит такой возможности на дебатах (от которых Ньюсому невозможно будет уклониться).Куда серьезнее Ньюсома — вариант с Обамой, но не Бараком, а Мишель. Сам Барак в конце следующего месяца будет выступать в Нью-Йорке на митинге в поддержку Байдена — Харрис, но это ни о чем не говорит. Экс-президент не может выдвигаться в третий раз, но его жена была очень популярна. Сейчас опросы дают ей не так много сторонников, но это потому, что не было никакой раскрутки и, главное, ее желания выдвигаться. Вариант с Мишель обсуждали еще в 2020-м, однако она была категорически против. Не хочет вступать в борьбу она и сейчас, но все может измениться в том случае, если медкомиссия "вашингтонского болота" примет решение о невозможности участия Байдена в выборах. Тогда уговаривать Мишель будут всем миром — и не факт, что не уломают.Конечно, все понимают, что в случае избрания реальным президентом будет Барак, ведь у Мишель нет вообще никакого не только политического, но и управленческого опыта (в отличие от того же Трампа, у которого был огромный опыт управления крупным бизнесом). Но чего не сделаешь ради спасения Америки от "надвигающейся диктатуры Трампа", а это становится главным лозунгом президентской кампании демократов.Есть, впрочем, еще вариант с выдвижением самого Барака Обамы — не в президенты, а в "вице-". Такая рокировка: если в 2008 году опытный Байден подпирал неопытного Обаму, то сейчас популярный и опытный Обама будет подпирать уставшего и непопулярного Байдена. Вариант очень рискованный и маловероятный, но в нынешней ситуации обсуждается даже такое.Одним словом, менять Байдена демократам не на кого, но и не менять нельзя — проиграет. Получается, тупик? Да, и так всегда бывает, когда влиятельные люди отрываются от реальности, верят в свое всемогущество и пытаются остановить объективный ход истории. В 2020-м им это удалось, но теперь все убеждаются в том, что на самом деле у них получилось лишь поставить все на паузу, а не изменить направление движения. И сейчас все вернется на свое место, включая Дональда Трампа.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

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аналитика, сша, калифорния, украина, дональд трамп, выборы президента сша, джо байден, барак обама