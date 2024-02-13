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В Петербурге вынесли приговор афганцам, пытавшимся незаконно попасть в ЕС

В Петербурге вынесли приговор афганцам, пытавшимся незаконно попасть в ЕС - РИА Новости, 13.02.2024

В Петербурге вынесли приговор афганцам, пытавшимся незаконно попасть в ЕС

Суд в Петербурге огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:49

2024-02-13T18:49

2024-02-13T18:49

происшествия

афганистан

евросоюз

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев и их посредник получили по два года колонии-поселения, но за счет времени в СИЗО наказание уже сочтено отбытым. "Александру Мацулевичу [организатору схемы] – четыре года в колонии строгого режима; Гуламу [посреднику], Хассани, Э. Мираджу, Мохаммаду, Мангалу, Афгану, Афразу, Рангу, Мохманду, Р. Мираджу, Шахабзаду, Ругу и Муради – 2 года в колонии-поселении. Всем зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", - сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии обвинения, в апреле 2022 года Мацулевич получил информацию, что группа граждан Афганистана, полагая, "что законным способом разрешение на въезд в государства – члены ЕС и статус беженца получить они не смогут", ищут попасть в Европу незаконно. "Для этого Мацулевич также приискал начальника отделения пограничного контроля КПП "Санкт-Петербург – морской порт – грузовой" Л., участвующего в оперативно-розыскных мероприятиях", - рассказали в пресс-службе. Он предложил ему 1,5 тысячи долларов за каждого незаконного мигранта. Далее беженцы передали Мацулевичу свои паспорта и 500 долларов за каждого, сели в микроавтобус, чтобы потом их переправили на морское судно, которое шло за границу. "Однако Мацулевич с Гуламом не смогли довести до конца свой преступный умысел, поскольку Муцулевич был задержан вместе с соучастниками", - сообщает пресс-служба. Все задержанные признали себя виновными, кроме Гулама и Кобры Хассани. "Коммерсант" называет Хассани афганской журналисткой, которой на родине может грозить смертная казнь. "Фонтанка" пишет, что Хассани опасается преследования в Афганистане из-за свое правозащитной деятельности. В пресс-службе судов РИА Новости пояснили, что в отношении тех, кто был не под стражей, а находился в центре временного пребывания, принято решение о выдворении, которое будет исполнено после вынесения приговора. "А те, кто были под стражей, в отношении них такого решения не принималось. Хассани была под стражей с 23 мая 2022 года по 23 мая 2023, после на подписке о невыезде", - уточнили в пресс-службе. Таким образом, Хассани в Афганистан высылать не планируется.

https://ria.ru/20240124/delo-1923202660.html

https://ria.ru/20240213/pedofiliya-1927136651.html

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происшествия, афганистан, евросоюз, санкт-петербург, россия