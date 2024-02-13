https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927203170.html

При атаке украинского беспилотника на Донецк погиб мирный житель

При атаке украинского беспилотника на Донецк погиб мирный житель - РИА Новости, 13.02.2024

При атаке украинского беспилотника на Донецк погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:59

2024-02-13T22:59

2024-02-13T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 февраля по состоянию на 22.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА по улице Полухина, 21: погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил, что другой мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпаса с дрона на Петровский район города. В свою очередь представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в 17.00 украинские войска совершили атаку с применением ударного беспилотника, сбросив на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк