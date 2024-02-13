При атаке украинского беспилотника на Донецк погиб мирный житель
Представительство ДНР в СЦКК: при атаке украинского БПЛА на Донецк погиб мужчина
© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка
© Фото : фото очевидца
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
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"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 февраля по состоянию на 22.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА по улице Полухина, 21: погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил, что другой мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпаса с дрона на Петровский район города.
В свою очередь представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в 17.00 украинские войска совершили атаку с применением ударного беспилотника, сбросив на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.