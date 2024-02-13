https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193250.html
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина - РИА Новости, 13.02.2024
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:18
2024-02-13T21:18
2024-02-13T21:18
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе по улице Полухина ранен мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 17.00 украинские войска совершили атаку с применением ударного беспилотника, сбросив на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
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При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина
Кулемзин: при сбросе боеприпаса с БПЛА на Петровский район Донецка ранен мужчина