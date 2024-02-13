Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193250.html
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина - РИА Новости, 13.02.2024
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:18
2024-02-13T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925363639_160:0:1235:605_1920x0_80_0_0_ac9316aea0a26bee0f3f276aa6c9d2d0.jpg
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе по улице Полухина ранен мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 17.00 украинские войска совершили атаку с применением ударного беспилотника, сбросив на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925363639_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c658aed6deaf7ee7b9254e0122e7fa0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина

Кулемзин: при сбросе боеприпаса с БПЛА на Петровский район Донецка ранен мужчина

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Донецка
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе по улице Полухина ранен мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 17.00 украинские войска совершили атаку с применением ударного беспилотника, сбросив на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала