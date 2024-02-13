https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193250.html

При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина

При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина - РИА Новости, 13.02.2024

При атаке беспилотника на Донецк пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:18

2024-02-13T21:18

2024-02-13T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе по улице Полухина ранен мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 17.00 украинские войска совершили атаку с применением ударного беспилотника, сбросив на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк