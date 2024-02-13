https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193145.html

Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024

Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией Клинцовского района. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:16

2024-02-13T21:16

2024-02-13T21:41

брянская область

специальная военная операция на украине

клинцовский район

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_a5f68e8988b366a975b34d9e28e0e3eb.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией Клинцовского района."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

брянская область

клинцовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, клинцовский район, россия, александр богомаз