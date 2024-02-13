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Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 13.02.2024 (обновлено: 21:41 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193145.html
Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника
Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024
Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией Клинцовского района. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:16
2024-02-13T21:41
брянская область
специальная военная операция на украине
клинцовский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией Клинцовского района."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
брянская область
клинцовский район
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брянская область, клинцовский район, россия, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Клинцовский район, Россия, Александр Богомаз
Брянский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Богомаз: над Клинцовским районом Брянской области уничтожен украинский дрон

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией Клинцовского района.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлинцовский районРоссияАлександр Богомаз
 
 
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