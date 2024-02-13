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Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024
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13:29 13.02.2024 (обновлено: 13:35 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927060675.html
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника
Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:29
2024-02-13T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."13 февраля около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской", - рассказали в ведомстве.Ранее в министерстве сообщили, что в районе 11.30 был сбит украинский дрон над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240207/pvo-1925915272.html
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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника

Минобороны: система ПВО сбила четыре дрона в Белгородской и Брянской областях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"13 февраля около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской", - рассказали в ведомстве.
Ранее в министерстве сообщили, что в районе 11.30 был сбит украинский дрон над Белгородской областью.
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