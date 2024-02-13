https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927060675.html
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника
Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:29
2024-02-13T13:29
2024-02-13T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."13 февраля около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской", - рассказали в ведомстве.Ранее в министерстве сообщили, что в районе 11.30 был сбит украинский дрон над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240207/pvo-1925915272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника
Минобороны: система ПВО сбила четыре дрона в Белгородской и Брянской областях