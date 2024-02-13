https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927060675.html

Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника

Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2024

Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника

Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:29

2024-02-13T13:29

2024-02-13T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

брянская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."13 февраля около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской", - рассказали в ведомстве.Ранее в министерстве сообщили, что в районе 11.30 был сбит украинский дрон над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240207/pvo-1925915272.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, белгородская область, брянская область, ситуация в днр и лнр