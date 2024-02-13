Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники
Силы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя регионами, сообщило Минобороны.
"Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", — сказали в ведомстве.
Ранее там сообщили об уничтожении одного дрона над Белгородской областью примерно в 11:30 мск.
Кроме того, власти Курской области предупредили о ракетной опасности в граничащем с Украиной Суджанском районе. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей перейти в укрытие.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России дронами. Силы ПВО перехватывают большую часть из них. Во многих областях действует повышенный уровень террористической опасности.