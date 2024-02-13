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Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 13.02.2024 (обновлено: 13:47 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927043646.html
Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники
Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 13.02.2024
Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники
Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:37
2024-02-13T13:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя регионами, сообщило Минобороны."Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", — сказали в ведомстве.Ранее там сообщили об уничтожении одного дрона над Белгородской областью примерно в 11:30 мск.Кроме того, власти Курской области предупредили о ракетной опасности в граничащем с Украиной Суджанском районе. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей перейти в укрытие.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России дронами. Силы ПВО перехватывают большую часть из них. Во многих областях действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240213/donetsk-1927028267.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские беспилотники

Силы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя регионами, сообщило Минобороны.
"Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", — сказали в ведомстве.
Ранее там сообщили об уничтожении одного дрона над Белгородской областью примерно в 11:30 мск.
Кроме того, власти Курской области предупредили о ракетной опасности в граничащем с Украиной Суджанском районе. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей перейти в укрытие.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России дронами. Силы ПВО перехватывают большую часть из них. Во многих областях действует повышенный уровень террористической опасности.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Кировский район Донецка
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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