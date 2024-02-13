Рейтинг@Mail.ru
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 13.02.2024 (обновлено: 13:37 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/berbok-1927059919.html
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске - РИА Новости, 13.02.2024
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске
Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:28
2024-02-13T13:37
в мире
луганск
германия
европа
анналена бербок
стефан сежурне
радослав сикорский
парламентская ассамблея совета европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске."Вместе ради сильной Европы, от Лиссабона до Луганска", — подписала она свою фотографию с европейскими политиками Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским в социальной сети.Комментаторы не согласились этим заявлением Бербок.&quot;А хотят ли этого жители Луганска?&quot; — спросил ElefantImRaum2"Самой лучшей Европой будет та, в которой нет ЕС", — написала Jane June Joan Jensen"Луганск – это часть России, как и Крым, и ничто никогда не изменит этого, нравится им это или нет!" — прокомментировал WorldMusicChill.&quot;Мне стыдно каждый день просыпаться и называть себя гражданином Германии&quot;, — пожаловался AbdeGOAT."Поезжайте в Луганск и спросите людей, что они думают об этой идее - и о вас. Ответы не понравятся", — указал ko22777.Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html
https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html
луганск
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_03c213aa531678a7ca3e0aecaf85914c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганск, германия, европа, анналена бербок, стефан сежурне, радослав сикорский, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, политика
В мире, Луганск, Германия, Европа, Анналена Бербок, Стефан Сежурне, Радослав Сикорский, Парламентская ассамблея Совета Европы, Евросоюз, Политика
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске

Пользователи X раскритиковал Бербок за публикацию о Луганске как части ЕС

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске.
"Вместе ради сильной Европы, от Лиссабона до Луганска", — подписала она свою фотографию с европейскими политиками Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским в социальной сети.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
12:28
Комментаторы не согласились этим заявлением Бербок.
«

"А хотят ли этого жители Луганска?" — спросил ElefantImRaum2

"Самой лучшей Европой будет та, в которой нет ЕС", — написала Jane June Joan Jensen
"Луганск – это часть России, как и Крым, и ничто никогда не изменит этого, нравится им это или нет!" — прокомментировал WorldMusicChill.
«

"Мне стыдно каждый день просыпаться и называть себя гражданином Германии", — пожаловался AbdeGOAT.

"Поезжайте в Луганск и спросите людей, что они думают об этой идее - и о вас. Ответы не понравятся", — указал ko22777.
Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России
11:13
 
В миреЛуганскГерманияЕвропаАнналена БербокСтефан СежурнеРадослав СикорскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвросоюзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала