https://ria.ru/20240213/berbok-1927059919.html
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске - РИА Новости, 13.02.2024
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске
Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:28
2024-02-13T13:28
2024-02-13T13:37
в мире
луганск
германия
европа
анналена бербок
стефан сежурне
радослав сикорский
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске."Вместе ради сильной Европы, от Лиссабона до Луганска", — подписала она свою фотографию с европейскими политиками Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским в социальной сети.Комментаторы не согласились этим заявлением Бербок."А хотят ли этого жители Луганска?" — спросил ElefantImRaum2"Самой лучшей Европой будет та, в которой нет ЕС", — написала Jane June Joan Jensen"Луганск – это часть России, как и Крым, и ничто никогда не изменит этого, нравится им это или нет!" — прокомментировал WorldMusicChill."Мне стыдно каждый день просыпаться и называть себя гражданином Германии", — пожаловался AbdeGOAT."Поезжайте в Луганск и спросите людей, что они думают об этой идее - и о вас. Ответы не понравятся", — указал ko22777.Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html
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в мире, луганск, германия, европа, анналена бербок, стефан сежурне, радослав сикорский, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, политика
В мире, Луганск, Германия, Европа, Анналена Бербок, Стефан Сежурне, Радослав Сикорский, Парламентская ассамблея Совета Европы, Евросоюз, Политика
"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске
Пользователи X раскритиковал Бербок за публикацию о Луганске как части ЕС