https://ria.ru/20240213/berbok-1927059919.html

"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске

"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске - РИА Новости, 13.02.2024

"Стыдно". Бербок вызвала шок в Сети публикацией о Луганске

Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:28

2024-02-13T13:28

2024-02-13T13:37

в мире

луганск

германия

европа

анналена бербок

стефан сежурне

радослав сикорский

парламентская ассамблея совета европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о Луганске."Вместе ради сильной Европы, от Лиссабона до Луганска", — подписала она свою фотографию с европейскими политиками Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским в социальной сети.Комментаторы не согласились этим заявлением Бербок."А хотят ли этого жители Луганска?" — спросил ElefantImRaum2"Самой лучшей Европой будет та, в которой нет ЕС", — написала Jane June Joan Jensen"Луганск – это часть России, как и Крым, и ничто никогда не изменит этого, нравится им это или нет!" — прокомментировал WorldMusicChill."Мне стыдно каждый день просыпаться и называть себя гражданином Германии", — пожаловался AbdeGOAT."Поезжайте в Луганск и спросите людей, что они думают об этой идее - и о вас. Ответы не понравятся", — указал ko22777.Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.

https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html

https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html

луганск

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, германия, европа, анналена бербок, стефан сежурне, радослав сикорский, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, политика