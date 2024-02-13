https://ria.ru/20240213/belgorod-1927129762.html
Власти Белгорода до конца недели устранят повреждения после обстрела ВСУ
Власти Белгорода до конца недели устранят повреждения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
Власти Белгорода до конца недели устранят повреждения после обстрела ВСУ
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что до конца текущей недели строители закончат восстановление остекления в домах, которые пострадали 7 февраля при... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:53
2024-02-13T16:53
2024-02-13T16:53
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что до конца текущей недели строители закончат восстановление остекления в домах, которые пострадали 7 февраля при украинском обстреле города. По словам мэра, в результате обстрелов, произошедших 7 февраля, повреждены 55 квартир в двух многоквартирных домах, а также 15 помещений в индивидуальных жилых домах. Кроме того, 80 транспортных средств получили различной степени повреждения. "Сегодня по (улице) Коммунальной у нас работа завершается в последней квартире, то есть там работа будет выполнена полностью. По Михшоссе (Михайловское шоссе - ред.) также материалы все завезены. Подрядчик обещает в течение 2-3 дней все установить, но мы установили срок окончания работы до конца этой недели. Поэтому предполагаем, что по квартирам все вопросы будут закрыты до конца этой недели", - сказал Демидов журналистам. По поводу автомобилей глава города добавил, что в настоящее время проводится экспертная оценка. Все работы по выплате компенсации планируется завершить до 25 февраля текущего года. Как отметил Демидов, монтажные работы выполняются достаточно быстро. "Город разделен на сектора, за которыми закреплены строительные организации. В основном самые крупные строительные организации города. И создан специально запас необходимого ресурса на каждом предприятии. Есть дежурные рабочие смены, которые моментально выезжают, закрывая периметр, если такая необходимость есть, чтобы не попадали осадки и так далее, не допустить холод в жилое помещение. И практически с первого же дня начинают восстановление", - подчеркнул мэр. Собственник пострадавшей квартиры Вячеслав Васильев рассказал о том дне, когда произошел обстрел. "Мы сели ужинать за стол, минут 10-15 просидели, поели, потом услышали, как ПВО сработали за окном. Буквально там пару секунд подорвались, ребенка схватили вот сюда, два метра отбежали и полетели осколки. Ну и все, мы спрятались, испуганы и все. Потом уже увидели, что там в комнате разбилось окно и осколок прилетел, это мы уже потом увидели. Очень сильно испугались, конечно", - вспоминает мужчина. По данным Минобороны РФ, 7 февраля около 16.30 средствами ПВО уничтожены семь снарядов украинской РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Позже в ведомстве добавили, что над регионом уничтожено два беспилотника самолетного типа. При повторном обстреле Белгорода около 19.50 ПВО уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое мужчин и женщина получили ранения.
https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html
https://ria.ru/20240212/obstrel-1926789084.html
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белгород, россия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
Власти Белгорода до конца недели устранят повреждения после обстрела ВСУ
Демидов: в Белгороде до конца недели устранят повреждения после обстрела ВСУ
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что до конца текущей недели строители закончат восстановление остекления в домах, которые пострадали 7 февраля при украинском обстреле города.
По словам мэра, в результате обстрелов, произошедших 7 февраля, повреждены 55 квартир в двух многоквартирных домах, а также 15 помещений в индивидуальных жилых домах. Кроме того, 80 транспортных средств получили различной степени повреждения.
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"Сегодня по (улице) Коммунальной у нас работа завершается в последней квартире, то есть там работа будет выполнена полностью. По Михшоссе (Михайловское шоссе - ред.) также материалы все завезены. Подрядчик обещает в течение 2-3 дней все установить, но мы установили срок окончания работы до конца этой недели. Поэтому предполагаем, что по квартирам все вопросы будут закрыты до конца этой недели", - сказал Демидов журналистам.
По поводу автомобилей глава города добавил, что в настоящее время проводится экспертная оценка. Все работы по выплате компенсации планируется завершить до 25 февраля текущего года.
Как отметил Демидов, монтажные работы выполняются достаточно быстро. "Город разделен на сектора, за которыми закреплены строительные организации. В основном самые крупные строительные организации города. И создан специально запас необходимого ресурса на каждом предприятии. Есть дежурные рабочие смены, которые моментально выезжают, закрывая периметр, если такая необходимость есть, чтобы не попадали осадки и так далее, не допустить холод в жилое помещение. И практически с первого же дня начинают восстановление", - подчеркнул мэр.
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Собственник пострадавшей квартиры Вячеслав Васильев рассказал о том дне, когда произошел обстрел. "Мы сели ужинать за стол, минут 10-15 просидели, поели, потом услышали, как ПВО сработали за окном. Буквально там пару секунд подорвались, ребенка схватили вот сюда, два метра отбежали и полетели осколки. Ну и все, мы спрятались, испуганы и все. Потом уже увидели, что там в комнате разбилось окно и осколок прилетел, это мы уже потом увидели. Очень сильно испугались, конечно", - вспоминает мужчина.
По данным Минобороны РФ, 7 февраля около 16.30 средствами ПВО уничтожены семь снарядов украинской РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Позже в ведомстве добавили, что над регионом уничтожено два беспилотника самолетного типа. При повторном обстреле Белгорода около 19.50 ПВО уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое мужчин и женщина получили ранения.
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