https://ria.ru/20240213/baza-1927205695.html

Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии

Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 13.02.2024

Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии

Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:34

2024-02-13T23:34

2024-02-13T23:34

война в сирии

в мире

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 13 фев - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник. "Менее чем за час американская база трижды подверглась атакам - по ней были выпущены сначала две, потом еще три ракеты, американские ПВО не смогли их перехватить. В ходе третьего удара выпущено более 10 ракет, упавших на территории базы, в результате чего вспыхнул пожар", - сообщил источник. По данным источника, военные США ответили на атаку артиллерийскими обстрелами позиций нападавших. После инцидента район патрулируют американские боевые вертолеты. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240210/baza-1926618934.html

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году