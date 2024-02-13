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Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 13.02.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:34 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/baza-1927205695.html
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 13.02.2024
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии
Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:34
2024-02-13T23:34
война в сирии
в мире
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дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДАМАСК, 13 фев - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник. "Менее чем за час американская база трижды подверглась атакам - по ней были выпущены сначала две, потом еще три ракеты, американские ПВО не смогли их перехватить. В ходе третьего удара выпущено более 10 ракет, упавших на территории базы, в результате чего вспыхнул пожар", - сообщил источник. По данным источника, военные США ответили на атаку артиллерийскими обстрелами позиций нападавших. После инцидента район патрулируют американские боевые вертолеты. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии

Американскую базу на месторождении нефти "Омар" в Сирии атаковали трижды за час

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 13 фев - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник.
«
"Менее чем за час американская база трижды подверглась атакам - по ней были выпущены сначала две, потом еще три ракеты, американские ПВО не смогли их перехватить. В ходе третьего удара выпущено более 10 ракет, упавших на территории базы, в результате чего вспыхнул пожар", - сообщил источник.
По данным источника, военные США ответили на атаку артиллерийскими обстрелами позиций нападавших. После инцидента район патрулируют американские боевые вертолеты.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американская авиабаза
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу
10 февраля, 20:22
 
Война в СирииВ миреСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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