https://ria.ru/20240213/baza-1927205695.html
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 13.02.2024
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии
Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:34
2024-02-13T23:34
2024-02-13T23:34
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ДАМАСК, 13 фев - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Сирии была трижды атакована в течение часа, сообщил РИА Новости местный источник. "Менее чем за час американская база трижды подверглась атакам - по ней были выпущены сначала две, потом еще три ракеты, американские ПВО не смогли их перехватить. В ходе третьего удара выпущено более 10 ракет, упавших на территории базы, в результате чего вспыхнул пожар", - сообщил источник. По данным источника, военные США ответили на атаку артиллерийскими обстрелами позиций нападавших. После инцидента район патрулируют американские боевые вертолеты. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240210/baza-1926618934.html
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил о трех атаках на американскую базу в Сирии
Американскую базу на месторождении нефти "Омар" в Сирии атаковали трижды за час