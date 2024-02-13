https://ria.ru/20240213/bayden-1927021546.html

Эксперт считает, что демократы хотят усилить кандидатуру Байдена к выборам

Эксперт считает, что демократы хотят усилить кандидатуру Байдена к выборам - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперт считает, что демократы хотят усилить кандидатуру Байдена к выборам

Заявление вице-президента США Камалы Харрис о готовности "исполнять обязанности" является попыткой демократической партии усилить кандидатуру Джо Байдена на... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:20

2024-02-13T11:20

2024-02-13T11:20

в мире

сша

джо байден

камала харрис

выборы президента сша

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление вице-президента США Камалы Харрис о готовности "исполнять обязанности" является попыткой демократической партии усилить кандидатуру Джо Байдена на предстоящих выборах США энергичным вице-президентом, чтобы развеять опасения избирателей относительно состояния здоровья президента, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова "исполнять обязанности". "Даже в рядах тех избирателей, которые всегда голосуют за демократическую партию, появляется беспокойство по поводу состояния здоровья Джо Байдена. Разумным шагом со стороны партии представляется укрепить Джо Байдена, назначив ему достаточно энергичного и профессионального вице-президента, который в случае каких-то проблем со здоровьем у Байдена мог бы в дальнейшем исполнять обязанности главы государства", - отметила Богуславская. Эксперт добавила, что демократическая партия, поддерживая Харрис на посту вице-президента, делает ставку "на стабильность, на преемственность того курса, который проводится Джо Байденом", а в ходе кампании команда президента США будет делать акцент на "успехах и эффективности связки Байден-Харрис". По мнению Богуславской, Харрис, позволяя себе подобные заявления, чувствует поддержку и одобрение от партии, несмотря на то, что официально демократы еще не утвердили ее в качестве вице-президента в случае переизбрания Байдена. "Безусловно, здесь присутствуют личные амбиции Камалы Харрис, но мне думается, что подобного рода заявления, чтобы их осознанно делать, Харрис должна понимать насколько ее одобряет элита демократической партии. И раз она делает такие заявления, у нее есть не 100% уверенность, но предположение как минимум, что ее кандидатура может быть поддержана на этом посту", - подчеркнула она. Эксперт добавила, что, несмотря на поддержку Харрис среди демократов, ее рейтинги не позволяют рассчитывать на успех в одиночку, поэтому кандидатура Харрис рассматривается только в тандеме с Байденом. "До выборов проводились все возможные замеры, которые показывали, что Харрис не настолько популярна. Речи не шло о том, чтобы провести рокировку Байдена на Харрис. У нее без Байдена существенных шансов против Трампа нет", - заключила Богуславская.

https://ria.ru/20240212/karlson-1926919999.html

https://ria.ru/20231201/bayden-1913275390.html

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша