https://ria.ru/20240213/bayden-1926973422.html

Байден осудил операцию Израиля в Рафахе

Байден осудил операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 13.02.2024

Байден осудил операцию Израиля в Рафахе

Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафах на юге сектора Газа без "заслуживающего доверия" плана РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:36

2024-02-13T00:36

2024-02-13T00:45

в мире

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рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафах на юге сектора Газа без "заслуживающего доверия" плана обеспечения безопасности миллиона живущих там мирных палестинцев.Рафах, расположенный на границе с Египтом, стал основным центром размещения палестинцев, бежавших от боевых действий на остальной части анклава."Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются", - сказал Байден на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.Он заявил, что палестинский народ так же, как и израильтяне, перенес "невообразимую боль и потери"."Слишком много, слишком много – более 27 тысяч – палестинцев погибли в этом конфликте", - сказал Байден, который ранее оспаривал достоверность палестинских данных о потерях в секторе Газа.

https://ria.ru/20240212/vtorzhenie-1926966367.html

https://ria.ru/20240212/gaza-1926965320.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, палестина, сектор газа, абдалла ii