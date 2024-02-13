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Байден осудил операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 13.02.2024
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00:36 13.02.2024 (обновлено: 00:45 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/bayden-1926973422.html
Байден осудил операцию Израиля в Рафахе
Байден осудил операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 13.02.2024
Байден осудил операцию Израиля в Рафахе
Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафах на юге сектора Газа без "заслуживающего доверия" плана РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:36
2024-02-13T00:45
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
джо байден
палестина
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафах на юге сектора Газа без "заслуживающего доверия" плана обеспечения безопасности миллиона живущих там мирных палестинцев.Рафах, расположенный на границе с Египтом, стал основным центром размещения палестинцев, бежавших от боевых действий на остальной части анклава."Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются", - сказал Байден на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.Он заявил, что палестинский народ так же, как и израильтяне, перенес "невообразимую боль и потери"."Слишком много, слишком много – более 27 тысяч – палестинцев погибли в этом конфликте", - сказал Байден, который ранее оспаривал достоверность палестинских данных о потерях в секторе Газа.
https://ria.ru/20240212/vtorzhenie-1926966367.html
https://ria.ru/20240212/gaza-1926965320.html
израиль
рафах (провинция)
сша
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, палестина, сектор газа, абдалла ii
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Джо Байден, Палестина, Сектор Газа, Абдалла II
Байден осудил операцию Израиля в Рафахе

Байден: Израилю не стоит действовать в Рафахе, не обеспечив безопасность мирных

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафах на юге сектора Газа без "заслуживающего доверия" плана обеспечения безопасности миллиона живущих там мирных палестинцев.
Рафах, расположенный на границе с Египтом, стал основным центром размещения палестинцев, бежавших от боевых действий на остальной части анклава.
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"Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются", - сказал Байден на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.
Он заявил, что палестинский народ так же, как и израильтяне, перенес "невообразимую боль и потери".
"Слишком много, слишком много – более 27 тысяч – палестинцев погибли в этом конфликте", - сказал Байден, который ранее оспаривал достоверность палестинских данных о потерях в секторе Газа.
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В миреИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАДжо БайденПалестинаСектор ГазаАбдалла II
 
 
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