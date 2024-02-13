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Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду - РИА Новости, 13.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:14 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/barinov-1927156347.html
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду - РИА Новости, 13.02.2024
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду
Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:14
2024-02-13T18:14
культура
россия
валерий баринов
московский театр юного зрителя
общество
новости культуры
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался. "Жив! Без подробностей", - сказал РИА Новости 78-летний артист. Баринов с 2005 года служит в Московском театре юного зрителя. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Водитель для Веры", "День выборов", в сериалах "Петербургские тайны", "Каменская", "Марш Турецкого", "Кадетство" и многих других.
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россия, валерий баринов, московский театр юного зрителя, общество, новости культуры
Культура, Россия, Валерий Баринов, Московский театр юного зрителя, Общество, Новости культуры
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду

Актер Баринов прокомментировал сообщения о своем падении: жив, без подробностей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктер Валерий Баринов
Актер Валерий Баринов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актер Валерий Баринов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался.
«
"Жив! Без подробностей", - сказал РИА Новости 78-летний артист.
Баринов с 2005 года служит в Московском театре юного зрителя. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Водитель для Веры", "День выборов", в сериалах "Петербургские тайны", "Каменская", "Марш Турецкого", "Кадетство" и многих других.
Валерий Баринов - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Биография Валерия Баринова
15 января 2021, 01:01
 
КультураРоссияВалерий БариновМосковский театр юного зрителяОбществоНовости культуры
 
 
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