https://ria.ru/20240213/barinov-1927156347.html
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду - РИА Новости, 13.02.2024
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду
Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:14
2024-02-13T18:14
2024-02-13T18:14
культура
россия
валерий баринов
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался. "Жив! Без подробностей", - сказал РИА Новости 78-летний артист. Баринов с 2005 года служит в Московском театре юного зрителя. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Водитель для Веры", "День выборов", в сериалах "Петербургские тайны", "Каменская", "Марш Турецкого", "Кадетство" и многих других.
https://ria.ru/20210115/barinov-1592837788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий баринов, московский театр юного зрителя, общество, новости культуры
Культура, Россия, Валерий Баринов, Московский театр юного зрителя, Общество, Новости культуры
Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду
Актер Баринов прокомментировал сообщения о своем падении: жив, без подробностей