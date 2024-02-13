https://ria.ru/20240213/barinov-1927156347.html

Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду

Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду - РИА Новости, 13.02.2024

Актер Баринов рассказал о своем самочувствии после падения на льду

Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:14

2024-02-13T18:14

2024-02-13T18:14

культура

россия

валерий баринов

московский театр юного зрителя

общество

новости культуры

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Народный артист России Валерий Баринов, комментируя сообщения о своем падении на льду, сказал, что он жив, но приводить подробности отказался. "Жив! Без подробностей", - сказал РИА Новости 78-летний артист. Баринов с 2005 года служит в Московском театре юного зрителя. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Водитель для Веры", "День выборов", в сериалах "Петербургские тайны", "Каменская", "Марш Турецкого", "Кадетство" и многих других.

https://ria.ru/20210115/barinov-1592837788.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, валерий баринов, московский театр юного зрителя, общество, новости культуры