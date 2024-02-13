https://ria.ru/20240213/banany-1927119462.html

Промышленное выращивание бананов в России неперспективно, заявили ученые

Промышленное выращивание бананов в России неперспективно, заявили ученые - РИА Новости, 13.02.2024

Промышленное выращивание бананов в России неперспективно, заявили ученые

Бананы в России можно выращивать в оранжерейных условиях, но в промышленных масштабах это будет дорого и неперспективно, рассказали РИА Новости руководители... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:27

2024-02-13T16:27

2024-02-13T16:27

экономика

россия

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ВЛАДИВОСТОК/ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Бананы в России можно выращивать в оранжерейных условиях, но в промышленных масштабах это будет дорого и неперспективно, рассказали РИА Новости руководители Ботанических садов Владивостока и Калуги. Поставки бананов в Россию из Эквадора, традиционного и основного их поставщика, сократились после того, как Россельхознадзор ограничил поставки от пяти экспортеров из этой страны из-за опасного вредителя - мухи-горбатки. В то же время начались первые поставки в РФ бананов из Индии и, по данным РИА Новости, страна может полностью заместить эквадорскую продукцию на российском рынке. О своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители. Как рассказал РИА Новости директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) доктор биологических наук Павел Крестов, выращивание бананов в России в промышленных масштабах будет неоправданно дорогим. "Все выращивать можно и в космосе. Но вопрос в стоимости. Банан требует большого периода времени для формирования плодов - почти год. Все это время оранжереи, теплицы надо отапливать, то есть в течение всей зимы. Площади, которые потребуются (для промышленного выращивания – ред.), большие. Это будет обходиться очень дорого", - отметил Крестов. По его словам, в России был опыт промышленного выращивания лимонов. "Это павловский лимон, он предназначался для узкого круга дворянства. Даже у Толстого на участке были оранжереи с лимонами. Но лимон менее требователен, чем банан. И с бананами таких экспериментов в России не было", - рассказал ученый. Он отметил, что для выращивания банана постоянная температура должна быть не ниже 15 градусов. Даже в южных регионах нашей страны без оранжереи он не вырастет. Например, в Сочи банан быстро вытягивается, но зиму не переживает. "Нужны тропики, стабильность: чтобы солнце было в зените каждый день, чтобы постоянно было влажно и тепло. Поэтому вряд ли в России получится выращивать бананы так, чтобы заполнить рынок", - отметил Крестов. Заведующим ботаническим садом Калужского госуниверситета имени К.Э. Циолковского Евгений Константинов рассказал РИА Новости, что бананы хорошо растут в оранжереях, но в промышленных масштабах их выращивание неперспективно. "Бананы очень популярны в оранжереях и ботанических садах, потому что они не требовательные, по крайней мере, в оранжерейном климате, растут они охотно и хорошо. Это быстрорастущие растения, потому что при оптимальных температурах 10-11 месяцев достаточно, чтобы урожай с них собирать. И они очень легко размножаются", - пояснил Константинов. То есть в целом бананам достаточно любого закрытого грунта в сочетании с хорошим освещением и температурой - хотя бы выше 15-18 градусов, а также нужной влажностью, отметил собеседник. Однако, несмотря на эти простые условия, для выращивания в промышленных масштабах банан – растение неперспективное, подчеркнул заведующий ботаническим садом. "В российских условиях это только оранжереи. А при высоте банана – как минимум два-два с половиной метра – такие объемы занимать не столь продуктивным растением, наверное, не рентабельно. Затраты на освещение и отопление резко взвинтят цены, и банан будет просто неконкурентоспособным фруктом", - отметил Константинов. Он также рассказал, что что в ботаническом саду уже дважды собирали урожай бананов – и на вкус они были лучше, чем в магазине. "Потому что в магазине они зреют в коробке, пока едут, а наши – с грядки и с ветки. Первый сорт у нас были короткоплодные бананы, которые самые дорогие в наших сетевых магазинах и самые сладкие. А второй – аланийский сорт, с юга Турции, это большие полноразмерные бананы. У нас было 11 штук во втором урожае", - рассказал Константинов. По его словам, второй урожай выпал на август. Бананы нарезали "как колбасу", отметил ученый, и угощали тех, кто не в отпуске, а также студентов, явившихся на пересдачу.

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https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html

https://ria.ru/20240206/banany-1925708155.html

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экономика, россия