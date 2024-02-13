https://ria.ru/20240213/banany-1927095769.html

Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ

Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ - РИА Новости, 13.02.2024

Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ

Поставки бананов из Эквадора уже активно замещаются индийскими, их дополнительным преимуществом может стать снижение торговой наценки благодаря более короткому... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:04

2024-02-13T15:04

2024-02-13T15:04

экономика

индия

эквадор

индонезия

россельхозбанк

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

фао

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки бананов из Эквадора уже активно замещаются индийскими, их дополнительным преимуществом может стать снижение торговой наценки благодаря более короткому пути; в ближайшее время не исключен также импорт из Вьетнама, Филиппин и Индонезии, сообщил РИА Новости руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. "За наличие бананов на прилавках можно быть спокойным. У России и Индии очень развитые, налаженные торговые связи и большой опыт в сельскохозяйственных поставках", - сказал он. Князьков обратил внимание на дополнительное преимущество поставок из Индии в сравнении с эквадорскими: "Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки, и следовательно, наценку". А качество продукции точно не хуже: даже искушенный покупатель вряд ли отличит бананы из Эквадора от бананов из Индии, крупнейшей плантации бананов в мире, заметил Князьков. Кроме того, конкуренцию Индии может составить еще один крупный производитель из Азии - Вьетнам; эта страна также рассматривает Россию как перспективный рынок для поставок бананов, добавил эксперт РСХБ. Он также отметил перспективы поставок с Филиппин и из Индонезии - "в ближайшее время не исключен импорт и из этих стран". Россельхознадзор в начале февраля попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов из этой страны в связи с тем, что в этой продукции был выявлен опасный вредитель - муха-горбатка. Чуть позже стало известно, что Индия начала поставки бананов в Россию. Первая партия была отправлена в январе. Согласно данным ФАО ООН (их приводил Россельхознадзор), Индия является крупнейшим производителем бананов в мире: в 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем - Индонезия (8,7 миллиона).

https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html

https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html

индия

эквадор

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индия, эквадор, индонезия, россельхозбанк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фао