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Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ - РИА Новости, 13.02.2024
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15:04 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/banany-1927095769.html
Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ
Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ - РИА Новости, 13.02.2024
Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ
Поставки бананов из Эквадора уже активно замещаются индийскими, их дополнительным преимуществом может стать снижение торговой наценки благодаря более короткому... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:04
экономика
индия
эквадор
индонезия
россельхозбанк
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
фао
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки бананов из Эквадора уже активно замещаются индийскими, их дополнительным преимуществом может стать снижение торговой наценки благодаря более короткому пути; в ближайшее время не исключен также импорт из Вьетнама, Филиппин и Индонезии, сообщил РИА Новости руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. "За наличие бананов на прилавках можно быть спокойным. У России и Индии очень развитые, налаженные торговые связи и большой опыт в сельскохозяйственных поставках", - сказал он. Князьков обратил внимание на дополнительное преимущество поставок из Индии в сравнении с эквадорскими: "Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки, и следовательно, наценку". А качество продукции точно не хуже: даже искушенный покупатель вряд ли отличит бананы из Эквадора от бананов из Индии, крупнейшей плантации бананов в мире, заметил Князьков. Кроме того, конкуренцию Индии может составить еще один крупный производитель из Азии - Вьетнам; эта страна также рассматривает Россию как перспективный рынок для поставок бананов, добавил эксперт РСХБ. Он также отметил перспективы поставок с Филиппин и из Индонезии - "в ближайшее время не исключен импорт и из этих стран". Россельхознадзор в начале февраля попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов из этой страны в связи с тем, что в этой продукции был выявлен опасный вредитель - муха-горбатка. Чуть позже стало известно, что Индия начала поставки бананов в Россию. Первая партия была отправлена в январе. Согласно данным ФАО ООН (их приводил Россельхознадзор), Индия является крупнейшим производителем бананов в мире: в 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем - Индонезия (8,7 миллиона).
https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html
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экономика, индия, эквадор, индонезия, россельхозбанк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фао
Экономика, Индия, Эквадор, Индонезия, Россельхозбанк, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), ФАО
Бананы в России могут подешеветь, считают в РСХБ

РСХБ: бананы в России могут подешеветь благодаря поставкам из Индии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПокупательница в торговом зале магазина
Покупательница в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Покупательница в торговом зале магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки бананов из Эквадора уже активно замещаются индийскими, их дополнительным преимуществом может стать снижение торговой наценки благодаря более короткому пути; в ближайшее время не исключен также импорт из Вьетнама, Филиппин и Индонезии, сообщил РИА Новости руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.
"За наличие бананов на прилавках можно быть спокойным. У России и Индии очень развитые, налаженные торговые связи и большой опыт в сельскохозяйственных поставках", - сказал он.
Князьков обратил внимание на дополнительное преимущество поставок из Индии в сравнении с эквадорскими: "Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки, и следовательно, наценку". А качество продукции точно не хуже: даже искушенный покупатель вряд ли отличит бананы из Эквадора от бананов из Индии, крупнейшей плантации бананов в мире, заметил Князьков.
Кроме того, конкуренцию Индии может составить еще один крупный производитель из Азии - Вьетнам; эта страна также рассматривает Россию как перспективный рынок для поставок бананов, добавил эксперт РСХБ. Он также отметил перспективы поставок с Филиппин и из Индонезии - "в ближайшее время не исключен импорт и из этих стран".
Продажа бананов в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Названы страны, способные полностью заместить для России бананы из Эквадора
7 февраля, 02:09
Россельхознадзор в начале февраля попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов из этой страны в связи с тем, что в этой продукции был выявлен опасный вредитель - муха-горбатка. Чуть позже стало известно, что Индия начала поставки бананов в Россию. Первая партия была отправлена в январе.
Согласно данным ФАО ООН (их приводил Россельхознадзор), Индия является крупнейшим производителем бананов в мире: в 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем - Индонезия (8,7 миллиона).
Бананы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
14 августа 2023, 08:24
 
ЭкономикаИндияЭквадорИндонезияРоссельхозбанкФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ФАО
 
 
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