https://ria.ru/20240213/banany-1927081049.html

Ученые-агрономы рассказали об условиях выращивания бананов в России

Ученые-агрономы рассказали об условиях выращивания бананов в России - РИА Новости, 13.02.2024

Ученые-агрономы рассказали об условиях выращивания бананов в России

Представители ботанических садов и ученые-агрономы из разных регионов рассказали РИА Новости, при каких условиях станет возможным выращивать в России бананы в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:27

2024-02-13T14:27

2024-02-13T14:27

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ПЕРМЬ/УФА/РЯЗАНЬ/СОЧИ/КРАСНОДАР, 13 фев – РИА Новости. Представители ботанических садов и ученые-агрономы из разных регионов рассказали РИА Новости, при каких условиях станет возможным выращивать в России бананы в промышленных масштабах. В первую очередь, речь идет о строительстве больших теплиц, например, в центральной части страны и на Урале. При этом краснодарские специалисты предлагают заменить в рационе россиян бананы на похожие по вкусу плоды дерева азимина. Поставки бананов в Россию из Эквадора, традиционного и основного их поставщика, сократились после того, как Россельхознадзор ограничил поставки от пяти экспортеров из этой страны из-за опасного вредителя - мухи-горбатки. В то же время начались первые поставки в РФ бананов из Индии и, по данным РИА Новости, страна может полностью заместить эквадорскую продукцию на российском рынке. О своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители. При этом в РФ уже давно идут эксперименты с выращиванием тропического плода. Бананы из Башкирии Заведующий уфимского лимонария Фарида Садыкова рассказала РИА Новости, что башкирские лесоводы готовы выращивать бананы для российского рынка. По ее словам, в лимонарии растут сорта acuminata, которые не уступают импортным. Но места в теплицах мало, acuminata выращивают только в качестве эксперимента. "Конечно, можно в России выращивать бананы в промышленных масштабах. Хоть отопление и дорогое, но если построить блочные теплицы, вложить деньги, то эти труды быстро окупятся. Практически на второй год бананы начнут плодоносить... Меня даже в Уганду приглашали для заложения банановой плантации. Мы с уфимскими специалистами до этого закладывали такие плантации в Туркменистане, опыт у нас есть ", - сообщила Садыкова. В Пермском научно-исследовательском институте сельского хозяйства к идее выращивать бананы в России отнеслись более скептично. Директор института Иван Огородов считает, что климатические условия Пермского края для этого неподходящие, затраты на отопление и освещение при возделывании в закрытом грунте сделают процесс нерентабельным. Юг потенциально подходит В ботаническом саду Тверского государственного университета растут два экземпляра бананов сорта "Кавендиш". По словам директора ботсада Юрия Наумцева, культуру здесь выращивают 7 лет, а плодоносить растение начинает через год. Средний вес одной кисти - от 25 до 30 килограммов. "Очень вкусные. Это как раз та самая категория бананов, не больших, а именно маленьких, дорогих, тропических, ароматных, которые чаще всего в супермаркетах стоят на порядок дороже, чем бананы обычные. Вкусовые качества у них безупречные", - сказал РИА Новости Наумцев. Он отметил, что выращивание бананов в их ботаническом саду носит научные, образовательные и просветительские функции, отрабатывается и агротехника. "Банан – растение некапризное, ровно поэтому он в веренице тропических фруктов занимает в ценовой категории одно из низких мест, несмотря на то, что везти их нужно очень издалека… Агротехника несложная. Другое дело, что в Центральной России необходимо, по понятным причинам, для бананов обеспечивать выращивание в закрытом грунте с поддержанием необходимой температуры и влажности, что несет за собой достаточно большие энергетические затраты", - добавил он. По его мнению, выращивание бананов на российском Юге в открытом грунте может потенциально иметь коммерческий интерес, "если будет найдена нужная агротехника". Азимина как замена Даже на Юге страны, по словам ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, для выращивания бананов нужно создавать тепличные условия, а бананы, которые растут на территории Сочи, несъедобные. "У нас бананы несъедобные не потому, что холодно, а так как этот вид не плодовый, а декоративный. Вид плодовых бананов (как и кокосовые пальмы) растут в тропиках и в южных субтропиках. Даже наши холодостойкие виды бананов теряют надземную часть (корневая часть) при отрицательных температурах. Ведь банан - это гигантская трава. Листья замерзают зимой, их удаляют", - сказала Солтани. Закрыть спрос на бананы может дерево азимина, плоды которого по вкусу напоминают тропические фрукты, считает старший преподаватель кафедры плодоводства Кубанского аграрного госуниверситета Руслан Хупов. "Азимину давно выращивают на территории Кубани, в Ростове и даже севернее. Это дерево больше похоже на яблоню, но у него плоды по форме примерно как банан. По вкусу напоминает банан с земляникой – очень вкусный. Однако плоды азимины не транспортабельны. У нас многие дачники занимаются этим, питомники продают саженцы. Жаль, что у нас нет плантаций", - сообщил РИА Новости Хупов. Он добавил, что в ботаническом саду Кубанского госуниверситета есть довольно крупные деревья азимины, которые давно плодоносят. По его словам, ни разу они не подмерзали. Также растение можно перерабатывать, например, для производства джемов. А выращивать бананы на Кубани возможно только в тепличных условиях из-за низких температур, подчеркнул Хупов. "Можно за пример взять опыт в Турции. Там наращивают объемы по производству бананов, у них уже есть свои сорта. Это открытые плантации, которые готовы быстро накрыть на случай холодов… В районе Сочи и Адлера можно таким же способом выращивать бананы на закрываемых плантациях, когда ожидается температура близкая к нулю. Организовать выращивание бананов в промышленных масштабах реально, но нужно понимать себестоимость", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240125/produkty-1923329450.html

https://radiosputnik.ru/20240206/banany-1925655559.html

https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html

https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html

https://ria.ru/20240207/banany-1925867537.html

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