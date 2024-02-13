https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html

Жительница Авдеевки: украинские власти "выдавливали" население из города

Жительница Авдеевки: украинские власти "выдавливали" население из города - РИА Новости, 13.02.2024

Жительница Авдеевки: украинские власти "выдавливали" население из города

Украинские власти "выдавливали" из Авдеевки население, местным жителям предлагали уехать "по-хорошему", по домам оставшихся ВСУ наносили удары зажигательными... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:51

2024-02-13T23:51

2024-02-13T23:52

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские власти "выдавливали" из Авдеевки население, местным жителям предлагали уехать "по-хорошему", по домам оставшихся ВСУ наносили удары зажигательными боеприпасами, а также минировали жилые кварталы с помощью противопехотных мин "Лепесток", рассказала корреспонденту жительница Авдеевки Валентина. "Нас выдавливали. Предлагали "по-хорошему", вот, пожалуйста, автобусы, вас привезут и вывезут. Кто хотел "по-хорошему", кто испугался - уехали", - рассказывает она. По ее словам, в первую очередь из Авдеевки местные власти заставили выехать семьи с детьми. "Вот с детьми, там детям, в школу надо, куда деваться, да, люди выезжали. Некоторые были семьи, которые готовы были даже пропустить учебный год, хотя были с детьми, но тогда на Украине какое-то постановление было, что в прифронтовых районах детей насильственно детей эвакуировали", - рассказала Валентина. По ее словам, в какой-то момент ВСУ и местные власти стали использовать более жесткие методы давления на население города. "Понимаете, если преднамеренно обстреливаются участки, на которых живут люди, они по идее должны испугаться, это нормальная реакция - человек испугался. Люди уезжали, людям было негде жить во многих случаях, сгорали дома, нас просто обсыпали вот этими вот зажигательными боеприпасами. Окраины этих улиц (на которых проживали люди - ред.) засыпали "Лепестками"", - говорит она. По словам Валентины, она лично знает трех жителей Авдеевки, которые пострадали от мин "Лепесток", установленных ВСУ, двое из них потеряли конечности, а один человек серьезно пострадал от осколков.

https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины