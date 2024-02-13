https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927035458.html

В ДНР призвали не брать в плен бригаду, брошенную в Авдеевку на помощь ВСУ

В ДНР призвали не брать в плен бригаду, брошенную в Авдеевку на помощь ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

В ДНР призвали не брать в плен бригаду, брошенную в Авдеевку на помощь ВСУ

Бригада, переброшенная в Авдеевку в помощь ВСУ, состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен, такое мнение высказал в беседе с РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:15

2024-02-13T12:15

2024-02-13T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

авдеевка

украина

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Бригада, переброшенная в Авдеевку в помощь ВСУ, состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень. Ранее европейские СМИ сообщили о том, что ВСУ перебросили в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая находилась в резерве на востоке Украины. "Надо понимать, что бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен "азовцев"*. Но Зеленскому эти потери не важны, также они не важны заокеанским командирам. В очередной раз подтверждается мысль, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца", – сказал Плетень. По его мнению, удержание Авдеевки – попытка Зеленского сохранить внимание НАТО, "но все прекрасно знают, как американцы легко отворачиваются от своих прихвостней, когда они больше не нужны". "Скорее всего, у Зеленского выбора нет, он уже находится в ловушке. Его поражение неизбежно и прогнозируемо, и этим он оттягивает свой конец, который у него будет позорным", – считает Плетень. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, авдеевка, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр