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Лукашенко рассказал, что сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию - РИА Новости, 13.02.2024
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20:01 13.02.2024 (обновлено: 20:20 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/armiya-1927181843.html
Лукашенко рассказал, что сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию
Лукашенко рассказал, что сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию - РИА Новости, 13.02.2024
Лукашенко рассказал, что сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:01
2024-02-13T20:20
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки, исключив "муштру и издевательства". "Почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштры хватает – за что я военных сейчас наклоняю-наклоняю. Компактная республика, взрослые ребята. Зачем их муштровать? Вот "вагнеровцы" (инструкторы из группы "Вагнер" - ред.) с нами поработали. Главный вывод – физически не все готовы. А как воевать, если ты физически не готов? Хорошо, давайте тогда вместо дикой строевой подготовки подтянем физическую подготовку, огневую подготовку, тактическую подготовку", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования. Видеофрагмент выступления опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". При этом Лукашенко подчеркнул, что делать это нужно "без муштры, без издевательства, без дедовщины". "Почему бы в субботу не дать выходной? Он (солдат – ред.) с любой точки приедет домой, побудет дома, вернется обратно, будет спокойно служить. Надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию", - продолжил президент.
https://ria.ru/20240206/spiski-1925707785.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию

Лукашенко: чтобы мужчины не боялись идти в армию, надо менять систему подготовки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки, исключив "муштру и издевательства".
«
"Почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштры хватает – за что я военных сейчас наклоняю-наклоняю. Компактная республика, взрослые ребята. Зачем их муштровать? Вот "вагнеровцы" (инструкторы из группы "Вагнер" - ред.) с нами поработали. Главный вывод – физически не все готовы. А как воевать, если ты физически не готов? Хорошо, давайте тогда вместо дикой строевой подготовки подтянем физическую подготовку, огневую подготовку, тактическую подготовку", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования.
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Видеофрагмент выступления опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
При этом Лукашенко подчеркнул, что делать это нужно "без муштры, без издевательства, без дедовщины".
«
"Почему бы в субботу не дать выходной? Он (солдат – ред.) с любой точки приедет домой, побудет дома, вернется обратно, будет спокойно служить. Надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию", - продолжил президент.
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