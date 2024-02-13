Лукашенко рассказал, что сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию
Лукашенко: чтобы мужчины не боялись идти в армию, надо менять систему подготовки
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки, исключив "муштру и издевательства".
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"Почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштры хватает – за что я военных сейчас наклоняю-наклоняю. Компактная республика, взрослые ребята. Зачем их муштровать? Вот "вагнеровцы" (инструкторы из группы "Вагнер" - ред.) с нами поработали. Главный вывод – физически не все готовы. А как воевать, если ты физически не готов? Хорошо, давайте тогда вместо дикой строевой подготовки подтянем физическую подготовку, огневую подготовку, тактическую подготовку", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования.
Видеофрагмент выступления опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
При этом Лукашенко подчеркнул, что делать это нужно "без муштры, без издевательства, без дедовщины".
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"Почему бы в субботу не дать выходной? Он (солдат – ред.) с любой точки приедет домой, побудет дома, вернется обратно, будет спокойно служить. Надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию", - продолжил президент.