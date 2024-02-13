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Пашинян: армянским военным приказали не провоцировать эскалацию на границе - РИА Новости, 13.02.2024
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19:08 13.02.2024 (обновлено: 19:17 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/armeniya-1927171532.html
Пашинян: армянским военным приказали не провоцировать эскалацию на границе
Пашинян: армянским военным приказали не провоцировать эскалацию на границе - РИА Новости, 13.02.2024
Пашинян: армянским военным приказали не провоцировать эскалацию на границе
Министерство обороны Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации, заявил во вторник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:08
2024-02-13T19:17
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
джон уиттингдейл
парламент великобритании
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ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации, заявил во вторник армянский премьер-министр Никол Пашинян.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. По данным минобороны Армении в результате обстрелов погибли четверо армянский военных."Вчера вечером азербайджанская пресса опубликовала информацию, согласно которой, на участке, где произошел сегодняшний инцидент, армянский военнослужащий открыл огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ минобороны Армении не провоцировать никакой эскалации, не поддаваться на провокации", - заявил Пашинян в ходе встречи с членом Палаты общин парламента Великобритании сэром Джоном Уиттингдейлом.По его словам, это был очень четкий сигнал со стороны Армении, и в пресс-релизе военной полиции говорилось, что, если этот факт будет доказан, это будет означать нарушение приказа с юридическими последствиями."Но, несмотря на это, сегодня рано утром Азербайджан начал локальный, но масштабный обстрел с применением беспилотных летательных аппаратов, и, как я уже сказал, к сожалению, четверо военнослужащих были убиты", - приводит слова Пашиняна пресс-служба армянского кабмина.На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240213/azrebaydzhan-1926998076.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, джон уиттингдейл, парламент великобритании
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Джон Уиттингдейл, Парламент Великобритании
Пашинян: армянским военным приказали не провоцировать эскалацию на границе

Пашинян: армянским военным приказали не поддаваться на провокации на границе

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий Армении на границе с Азербайджаном
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Минобороны Армении
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации, заявил во вторник армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. По данным минобороны Армении в результате обстрелов погибли четверо армянский военных.
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«
"Вчера вечером азербайджанская пресса опубликовала информацию, согласно которой, на участке, где произошел сегодняшний инцидент, армянский военнослужащий открыл огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ минобороны Армении не провоцировать никакой эскалации, не поддаваться на провокации", - заявил Пашинян в ходе встречи с членом Палаты общин парламента Великобритании сэром Джоном Уиттингдейлом.
По его словам, это был очень четкий сигнал со стороны Армении, и в пресс-релизе военной полиции говорилось, что, если этот факт будет доказан, это будет означать нарушение приказа с юридическими последствиями.
«
"Но, несмотря на это, сегодня рано утром Азербайджан начал локальный, но масштабный обстрел с применением беспилотных летательных аппаратов, и, как я уже сказал, к сожалению, четверо военнослужащих были убиты", - приводит слова Пашиняна пресс-служба армянского кабмина.
На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянДжон УиттингдейлПарламент Великобритании
 
 
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