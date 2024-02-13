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ЕС анонсировал переговоры по либерализации визового режима с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024
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17:18 13.02.2024 (обновлено: 19:05 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/armeniya-1927139199.html
ЕС анонсировал переговоры по либерализации визового режима с Арменией
ЕС анонсировал переговоры по либерализации визового режима с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024
ЕС анонсировал переговоры по либерализации визового режима с Арменией
ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:18
2024-02-13T19:05
евросоюз
армения
в мире
жозеп боррель
брюссель
арарат мирзоян
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений. Я принял к сведению позитивный настрой Армении и призываю ее продолжить реформы для достижения прогресса в этой сфере", - сказал Боррель.Он выступал в Брюсселе по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.По словам Борреля, стороны также договорились подготовить "новую повестку" для развития "более амбициозного сотрудничества". "Сегодня мы решили начать работу на новой амбициозной повесткой партнерства ЕС и Армении", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html
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евросоюз, армения, в мире, жозеп боррель, брюссель, арарат мирзоян
Евросоюз, Армения, В мире, Жозеп Боррель, Брюссель, Арарат Мирзоян
ЕС анонсировал переговоры по либерализации визового режима с Арменией

Боррель: ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«
"Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений. Я принял к сведению позитивный настрой Армении и призываю ее продолжить реформы для достижения прогресса в этой сфере", - сказал Боррель.
Он выступал в Брюсселе по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.
По словам Борреля, стороны также договорились подготовить "новую повестку" для развития "более амбициозного сотрудничества". "Сегодня мы решили начать работу на новой амбициозной повесткой партнерства ЕС и Армении", - сказал Боррель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
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