https://ria.ru/20240213/armeniya-1927029767.html

В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе

В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе - РИА Новости, 13.02.2024

В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе

Число армянских военных, погибших в Сюнике в результате азербайджанского обстрела на границе, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны страны. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:57

2024-02-13T11:57

2024-02-13T11:57

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Число армянских военных, погибших в Сюнике в результате азербайджанского обстрела на границе, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны страны. Ранее во вторник сообщалось о двух погибших. "Тринадцатого февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны четверо погибших и один раненый", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армянского минобороны. Уточняется, что состояние раненого оценивается как средней тяжести, его жизни ничто не угрожает. Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.

https://ria.ru/20240128/pakt-1924033808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения