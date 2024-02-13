Рейтинг@Mail.ru
В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/armeniya-1927029767.html
В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе
В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе - РИА Новости, 13.02.2024
В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе
Число армянских военных, погибших в Сюнике в результате азербайджанского обстрела на границе, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны страны. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:57
2024-02-13T11:57
в мире
азербайджан
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Число армянских военных, погибших в Сюнике в результате азербайджанского обстрела на границе, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны страны. Ранее во вторник сообщалось о двух погибших. "Тринадцатого февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны четверо погибших и один раненый", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армянского минобороны. Уточняется, что состояние раненого оценивается как средней тяжести, его жизни ничто не угрожает. Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240128/pakt-1924033808.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе

В Армении заявили о четырех военных, погибших в Сюнике из-за обстрела на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Число армянских военных, погибших в Сюнике в результате азербайджанского обстрела на границе, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны страны.
Ранее во вторник сообщалось о двух погибших.
"Тринадцатого февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны четверо погибших и один раненый", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армянского минобороны.
Уточняется, что состояние раненого оценивается как средней тяжести, его жизни ничто не угрожает.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении
28 января, 22:49
 
В миреАзербайджанАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала