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В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 13.02.2024
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07:47 13.02.2024 (обновлено: 07:49 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/armeniya-1926989488.html
В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана
В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 13.02.2024
В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении в Telegram-канале заявило о гибели, по предварительной информации, двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:47
2024-02-13T07:49
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ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении в Telegram-канале заявило о гибели, по предварительной информации, двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана. Ранее Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах вечером 12 февраля, заявив о раненых. "В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда (Сюникская область - ред.) с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые", - говорится в сообщении армянского ведомства, которое также пообещало предоставить дополнительную информацию. В понедельник азербайджанское минобороны обвинило ВС Армении в обстреле своей территории и ранении одного военного.
https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана

МО Армении заявило о гибели двух военных из-за обстрела со стороны Азербайджана

© AP PhotoВоеннослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении в Telegram-канале заявило о гибели, по предварительной информации, двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана.
Ранее Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах вечером 12 февраля, заявив о раненых.
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"В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда (Сюникская область - ред.) с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые", - говорится в сообщении армянского ведомства, которое также пообещало предоставить дополнительную информацию.
В понедельник азербайджанское минобороны обвинило ВС Армении в обстреле своей территории и ранении одного военного.
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