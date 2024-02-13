https://ria.ru/20240213/armeniya-1926989488.html

В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана

В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 13.02.2024

В Армении заявили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении в Telegram-канале заявило о гибели, по предварительной информации, двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:47

2024-02-13T07:47

2024-02-13T07:49

в мире

армения

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913863209_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_d3f5ade30effd82a4ce9fed1176bf42d.jpg

ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении в Telegram-канале заявило о гибели, по предварительной информации, двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана. Ранее Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах вечером 12 февраля, заявив о раненых. "В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда (Сюникская область - ред.) с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые", - говорится в сообщении армянского ведомства, которое также пообещало предоставить дополнительную информацию. В понедельник азербайджанское минобороны обвинило ВС Армении в обстреле своей территории и ранении одного военного.

https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html

https://ria.ru/20231222/odkb-1917459546.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан