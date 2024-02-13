https://ria.ru/20240213/antverpen-1927064218.html
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене - РИА Новости, 13.02.2024
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене
Бельгийские фермеры с помощью тракторов блокировали во вторник подъезды к порту Антверпена - второму по значимости в Евросоюзе, сообщает с места событий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:39
2024-02-13T13:39
2024-02-13T13:39
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Бельгийские фермеры с помощью тракторов блокировали во вторник подъезды к порту Антверпена - второму по значимости в Евросоюзе, сообщает с места событий бельгийский телеканал VTR. "Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к потру Антверпена", - сообщает телеканал. По его данным, фермеры устраивают проверки на дорогах, что приводит к значительным заторам в районе, прилегающем к порту. Администрация порта сообщила, что из-за перекрытия дорог на рабочих местах находятся только 20% сотрудников. Многим разрешили остаться работать из дома. В акции принимают участие фермеры из Фламандского региона Бельгии. Помимо прочих требований, они добиваются включения их профессии в категорию "критических важных" наряду с сотрудниками порта Антверпена. В последние дни в странах Евросоюза проходили протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран сообщества. В Бельгии после обещаний бельгийского правительства и Еврокомиссии пойти на конкретные уступки сельскохозяйственному сектору, большинство фермерских профсоюзов свои акции протеста приостановили.
https://ria.ru/20240212/protest-1926967445.html
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в мире, антверпен, бельгия, фламандский регион, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Антверпен, Бельгия, Фламандский регион, Еврокомиссия, Евросоюз
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене
VTR: фермеры блокировали подъезды ко второму по значимости порту ЕС в Антверпене
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости.
Бельгийские фермеры с помощью тракторов блокировали во вторник подъезды к порту Антверпена - второму по значимости в Евросоюзе, сообщает с места событий бельгийский телеканал VTR
.
"Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к потру Антверпена", - сообщает телеканал.
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По его данным, фермеры устраивают проверки на дорогах, что приводит к значительным заторам в районе, прилегающем к порту.
Администрация порта сообщила, что из-за перекрытия дорог на рабочих местах находятся только 20% сотрудников. Многим разрешили остаться работать из дома.
В акции принимают участие фермеры из Фламандского региона Бельгии. Помимо прочих требований, они добиваются включения их профессии в категорию "критических важных" наряду с сотрудниками порта Антверпена.
В последние дни в странах Евросоюза проходили протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран сообщества. В Бельгии после обещаний бельгийского правительства и Еврокомиссии пойти на конкретные уступки сельскохозяйственному сектору, большинство фермерских профсоюзов свои акции протеста приостановили.
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