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Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене - РИА Новости, 13.02.2024
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13:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/antverpen-1927064218.html
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене - РИА Новости, 13.02.2024
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене
Бельгийские фермеры с помощью тракторов блокировали во вторник подъезды к порту Антверпена - второму по значимости в Евросоюзе, сообщает с места событий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:39
2024-02-13T13:39
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Бельгийские фермеры с помощью тракторов блокировали во вторник подъезды к порту Антверпена - второму по значимости в Евросоюзе, сообщает с места событий бельгийский телеканал VTR. "Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к потру Антверпена", - сообщает телеканал. По его данным, фермеры устраивают проверки на дорогах, что приводит к значительным заторам в районе, прилегающем к порту. Администрация порта сообщила, что из-за перекрытия дорог на рабочих местах находятся только 20% сотрудников. Многим разрешили остаться работать из дома. В акции принимают участие фермеры из Фламандского региона Бельгии. Помимо прочих требований, они добиваются включения их профессии в категорию "критических важных" наряду с сотрудниками порта Антверпена. В последние дни в странах Евросоюза проходили протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран сообщества. В Бельгии после обещаний бельгийского правительства и Еврокомиссии пойти на конкретные уступки сельскохозяйственному сектору, большинство фермерских профсоюзов свои акции протеста приостановили.
https://ria.ru/20240212/protest-1926967445.html
https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html
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в мире, антверпен, бельгия, фламандский регион, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Антверпен, Бельгия, Фламандский регион, Еврокомиссия, Евросоюз
Фермеры заблокировали подъезды к порту в Антверпене

VTR: фермеры блокировали подъезды ко второму по значимости порту ЕС в Антверпене

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФермеры во время демонстрации
Фермеры во время демонстрации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Фермеры во время демонстрации. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Бельгийские фермеры с помощью тракторов блокировали во вторник подъезды к порту Антверпена - второму по значимости в Евросоюзе, сообщает с места событий бельгийский телеканал VTR.
"Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к потру Антверпена", - сообщает телеканал.
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Вчера, 22:53
По его данным, фермеры устраивают проверки на дорогах, что приводит к значительным заторам в районе, прилегающем к порту.
Администрация порта сообщила, что из-за перекрытия дорог на рабочих местах находятся только 20% сотрудников. Многим разрешили остаться работать из дома.
В акции принимают участие фермеры из Фламандского региона Бельгии. Помимо прочих требований, они добиваются включения их профессии в категорию "критических важных" наряду с сотрудниками порта Антверпена.
В последние дни в странах Евросоюза проходили протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран сообщества. В Бельгии после обещаний бельгийского правительства и Еврокомиссии пойти на конкретные уступки сельскохозяйственному сектору, большинство фермерских профсоюзов свои акции протеста приостановили.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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11:40
 
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