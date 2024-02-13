https://ria.ru/20240213/alimenty-1927174016.html

Российский актер Петренко задолжал по алиментам более 9,2 миллиона рублей

Российский актер Петренко задолжал по алиментам более 9,2 миллиона рублей - РИА Новости, 13.02.2024

Российский актер Петренко задолжал по алиментам более 9,2 миллиона рублей

Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам, свидетельствует информация из банка данных исполнительных... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:26

2024-02-13T19:26

2024-02-13T19:26

культура

россия

потсдам

екатерина климова

игорь петренко

шерлок холмс

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП). Согласно данным, Петренко 1977 года рождения имеет непогашенную задолженность на сумму более 9,2 миллиона рублей по алиментам. Исполнительное производство против артиста было возбуждено еще в мае 2022 года. Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей. Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии РФ (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов РФ. Широко известен зрителям по фильмам "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

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россия, потсдам, екатерина климова, игорь петренко, шерлок холмс, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)