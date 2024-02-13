https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html

СМИ: Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы до выборов в США

СМИ: Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы до выборов в США - РИА Новости, 13.02.2024

СМИ: Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы до выборов в США

Власти Эстонии подталкивают Европейский союз конфисковать замороженные активы РФ до президентских выборов в США, чтобы установить "долгосрочную политику",... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:56

2024-02-13T20:56

2024-02-13T21:36

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евросоюз

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Эстонии подталкивают Европейский союз конфисковать замороженные активы РФ до президентских выборов в США, чтобы установить "долгосрочную политику", заявило агентство Блумберг со ссылкой на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова."Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", - заявил в интервью агентству Всевиов.По данным Блумберг, некоторые государства-члены и чиновники ЕС надеются достичь окончательного соглашения по активам РФ к 24 февраля. Согласно агентству, несколько входящих в ЕС государств задерживают процесс, ссылаясь на юридические сложности.Блумберг подчеркивает, что Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, в случае одобрения, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в стране. Как отметил агентству Всевиов, конфликт между Украиной и РФ вышел на "плато на передовой и в политическом отношении"."В этом году должна быть создана политика, которая будет устойчивой и будет отражать долгосрочную преемственность. Речь идет не о стратегической автономии как таковой, а о стратегической способности действовать как европейцы", - добавил агентству эстонский чиновник.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию доходов от активов РФ, замороженных в странах ЕС - доходы будут учитываться отдельно и храниться на спецсчетах. В понедельник совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах, а также распространил заявление, что эти средства, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования для восстановления Украины "на более позднем этапе". Сам механизм пока не выработан.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

https://ria.ru/20240213/peskov-1927049888.html

https://ria.ru/20240213/aktivy-1927132284.html

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, анатолий антонов, украина, эстония, антон силуанов, кирилл логвинов, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии