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Антонов рассказал об активных дискуссиях о конфискации активов России в США - РИА Новости, 13.02.2024
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20:56 13.02.2024 (обновлено: 21:07 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190327.html
Антонов рассказал об активных дискуссиях о конфискации активов России в США
Антонов рассказал об активных дискуссиях о конфискации активов России в США - РИА Новости, 13.02.2024
Антонов рассказал об активных дискуссиях о конфискации активов России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США активизировались дискуссии о конфискации замороженных активов РФ, однако юридическая сила таких... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:56
2024-02-13T21:07
россия
сша
киев
украина
анатолий антонов
кирилл логвинов
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США активизировались дискуссии о конфискации замороженных активов РФ, однако юридическая сила таких шагов будет "ничтожна".Совет Евросоюза ранее постановил учитывать отдельно доходы от замороженных российских активов и хранить их на специальных счетах без возможности использования депозитариями по своему усмотрению с тем, чтобы в дальнейшем эти средства можно было потенциально аккумулировать в бюджете ЕС и тратить на поддержку и восстановление Украины."Столкнувшись со сложностями в объяснении рядовым гражданам, почему деньги простых налогоплательщиков должны идти на финансирование киевского режима, а не решение внутренних проблем, в США активизировались с дискуссиями об отъеме наших заблокированных госрезервов", - сказал Антонов."Вместе с тем, какое бы здесь не пытались подвести под это псевдоправовое обоснование, реальная юридическая сила таких шагов будет ничтожна. Откровенный грабеж априори не может быть одобрен международным сообществом. Ставить под вопрос гарантии неприкосновенности суверенных активов – значит закладывать бомбу под западную финансово-экономическую модель", - подчеркнул российский дипломат.Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html
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россия, сша, киев, украина, анатолий антонов, кирилл логвинов, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, США, Киев, Украина, Анатолий Антонов, Кирилл Логвинов, Евросоюз, Санкции в отношении России
Антонов рассказал об активных дискуссиях о конфискации активов России в США

Посол Антонов: в США активизировались дискуссии о конфискации активов России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США активизировались дискуссии о конфискации замороженных активов РФ, однако юридическая сила таких шагов будет "ничтожна".
Совет Евросоюза ранее постановил учитывать отдельно доходы от замороженных российских активов и хранить их на специальных счетах без возможности использования депозитариями по своему усмотрению с тем, чтобы в дальнейшем эти средства можно было потенциально аккумулировать в бюджете ЕС и тратить на поддержку и восстановление Украины.
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Антонов резко высказался о дискуссиях о конфискации российских активов
Вчера, 20:56
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"Столкнувшись со сложностями в объяснении рядовым гражданам, почему деньги простых налогоплательщиков должны идти на финансирование киевского режима, а не решение внутренних проблем, в США активизировались с дискуссиями об отъеме наших заблокированных госрезервов", - сказал Антонов.
"Вместе с тем, какое бы здесь не пытались подвести под это псевдоправовое обоснование, реальная юридическая сила таких шагов будет ничтожна. Откровенный грабеж априори не может быть одобрен международным сообществом. Ставить под вопрос гарантии неприкосновенности суверенных активов – значит закладывать бомбу под западную финансово-экономическую модель", - подчеркнул российский дипломат.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
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РоссияСШАКиевУкраинаАнатолий АнтоновКирилл ЛогвиновЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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