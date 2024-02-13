https://ria.ru/20240213/aktivy-1927132284.html

США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии

США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии - РИА Новости, 13.02.2024

США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии

Европейский союз подвергается "определенному давлению" со стороны США в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины на фоне того, что... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:58

2024-02-13T16:58

2024-02-13T18:16

украина

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кирилл логвинов

евросоюз

европарламент

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Европейский союз подвергается "определенному давлению" со стороны США в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины на фоне того, что сам Вашингтон испытывает внутренние проблемы с согласованием новой американской помощи Киеву, признала глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб. "Мы продвигаемся вперед, но очень осторожно, мы сталкиваемся с некоторым давлением со стороны США, вероятно из-за того, что сами они пока не могут выделить необходимые средства", - сказала министр, выступая перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента. По ее словам, замороженные в ЕС 200 млрд российских активов "вызывают много юридических вопросов, вопросов финансовой стабильности". "Есть также нерешенные вопросы внутри "Большой семерки", которые должны быть урегулированы", - добавила министр. Она напомнила, что в понедельник Совет ЕС согласовал новое положение, предусматривающие хранение непредвиденных доходов от российских активов в европейских финансовых институтах на специальных счетах для их возможного использования в будущем в интересах Украины. "Еврокомиссия вчера приняла важно решение, которое обязывает финансовые институты отдельно хранить незапланированные доходы, полученные от замороженных российских активов. Следующий этап - это изучение возможности использования этих доходов для Украины с учетом рисков, с которыми могут столкнуться финансовые рынки", - напомнила министр. Совет Евросоюза в понедельник утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии также не смогут использовать их по своему усмотрению. В будущем доходы от активов РФ, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования в фонде для Украины. Для этого потребуется принятие нового решения Совета ЕС. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

https://ria.ru/20240212/soyuz-1926964242.html

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украина, россия, сша, аджа лябиб, кирилл логвинов, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, еврокомиссия