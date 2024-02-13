Рейтинг@Mail.ru
США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 13.02.2024 (обновлено: 18:16 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/aktivy-1927132284.html
США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии
США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии - РИА Новости, 13.02.2024
США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии
Европейский союз подвергается "определенному давлению" со стороны США в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины на фоне того, что... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:58
2024-02-13T18:16
украина
россия
сша
аджа лябиб
кирилл логвинов
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Европейский союз подвергается "определенному давлению" со стороны США в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины на фоне того, что сам Вашингтон испытывает внутренние проблемы с согласованием новой американской помощи Киеву, признала глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб. "Мы продвигаемся вперед, но очень осторожно, мы сталкиваемся с некоторым давлением со стороны США, вероятно из-за того, что сами они пока не могут выделить необходимые средства", - сказала министр, выступая перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента. По ее словам, замороженные в ЕС 200 млрд российских активов "вызывают много юридических вопросов, вопросов финансовой стабильности". "Есть также нерешенные вопросы внутри "Большой семерки", которые должны быть урегулированы", - добавила министр. Она напомнила, что в понедельник Совет ЕС согласовал новое положение, предусматривающие хранение непредвиденных доходов от российских активов в европейских финансовых институтах на специальных счетах для их возможного использования в будущем в интересах Украины. "Еврокомиссия вчера приняла важно решение, которое обязывает финансовые институты отдельно хранить незапланированные доходы, полученные от замороженных российских активов. Следующий этап - это изучение возможности использования этих доходов для Украины с учетом рисков, с которыми могут столкнуться финансовые рынки", - напомнила министр. Совет Евросоюза в понедельник утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии также не смогут использовать их по своему усмотрению. В будущем доходы от активов РФ, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования в фонде для Украины. Для этого потребуется принятие нового решения Совета ЕС. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html
https://ria.ru/20240212/soyuz-1926964242.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, аджа лябиб, кирилл логвинов, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Украина, Россия, США, Аджа Лябиб, Кирилл Логвинов, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
США давят на ЕС из-за замороженных активов России, заявил МИД Бельгии

Глава МИД Бельгии Лябиб: США давят на ЕС из-за замороженных активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Европейский союз подвергается "определенному давлению" со стороны США в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины на фоне того, что сам Вашингтон испытывает внутренние проблемы с согласованием новой американской помощи Киеву, признала глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
«
"Мы продвигаемся вперед, но очень осторожно, мы сталкиваемся с некоторым давлением со стороны США, вероятно из-за того, что сами они пока не могут выделить необходимые средства", - сказала министр, выступая перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
10 февраля, 12:14
По ее словам, замороженные в ЕС 200 млрд российских активов "вызывают много юридических вопросов, вопросов финансовой стабильности". "Есть также нерешенные вопросы внутри "Большой семерки", которые должны быть урегулированы", - добавила министр.
Она напомнила, что в понедельник Совет ЕС согласовал новое положение, предусматривающие хранение непредвиденных доходов от российских активов в европейских финансовых институтах на специальных счетах для их возможного использования в будущем в интересах Украины.
«
"Еврокомиссия вчера приняла важно решение, которое обязывает финансовые институты отдельно хранить незапланированные доходы, полученные от замороженных российских активов. Следующий этап - это изучение возможности использования этих доходов для Украины с учетом рисков, с которыми могут столкнуться финансовые рынки", - напомнила министр.
Совет Евросоюза в понедельник утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии также не смогут использовать их по своему усмотрению. В будущем доходы от активов РФ, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования в фонде для Украины. Для этого потребуется принятие нового решения Совета ЕС.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В МИД Германии высказались за создание единого оборонительного союза в ЕС
12 февраля, 22:14
 
УкраинаРоссияСШААджа ЛябибКирилл ЛогвиновЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала