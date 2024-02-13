https://ria.ru/20240213/aktivy-1927012008.html
МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе
МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе - РИА Новости, 13.02.2024
МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе
Ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live". РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:31
2024-02-13T10:31
2024-02-13T11:58
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live"."Ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы. Жесткий ответ будет дан", — подчеркнула она.Как отметила представитель МИД, страны Запада своими действиями пытаются компенсировать издержки на содержание "кровавого украинского конфликта и киевского режима"."Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам. А как, как говорится, к ворам нужно относиться? Вор должен сидеть в тюрьме со всеми вытекающими последствиями", — заключила Захарова.Совет ЕС накануне утвердил решение о хранении прибыли от замороженных российских активов для использования в интересах Украины. В нем, в частности, говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка Росси на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций ЕС. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах. Доходы от активов, возможно, будут поступать в бюджет ЕС для дальнейшего использования в фонде для Украины. Как сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, так как само замораживание незаконно.В конце января постпреды стран — членов ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов.Как поясняли дипломаты, речи о переводе этих денег в бюджет ЕС или напрямую Украине пока не идет, такого механизма пока не существует.В декабре Бельгия объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов. Европейский центральный банк предупреждал, что использование российских средств для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится основной объем замороженных активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств.Всего в результате введения санкций за рубежом заморозили примерно половину валютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.Как заявлял в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных активов Киеву, США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
https://ria.ru/20240210/aktivy-1926544400.html
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https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, мария захарова, кирилл логвинов, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
Украина, Россия, Европа, Мария Захарова, Кирилл Логвинов, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе
Захарова: ответ на воровство российских активов на Западе будет жестким
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live"
.
"Ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы. Жесткий ответ будет дан", — подчеркнула она.
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Как отметила представитель МИД, страны Запада своими действиями пытаются компенсировать издержки на содержание "кровавого украинского конфликта и киевского режима".
«
"Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам. А как, как говорится, к ворам нужно относиться? Вор должен сидеть в тюрьме со всеми вытекающими последствиями", — заключила Захарова.
Совет ЕС накануне утвердил решение о хранении прибыли от замороженных российских активов для использования в интересах Украины. В нем, в частности, говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка Росси на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций ЕС. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах. Доходы от активов, возможно, будут поступать в бюджет ЕС для дальнейшего использования в фонде для Украины.
В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро
Как сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
, правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, так как само замораживание незаконно.
В конце января постпреды стран — членов ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов.
Как поясняли дипломаты, речи о переводе этих денег в бюджет ЕС или напрямую Украине пока не идет, такого механизма пока не существует.
В декабре Бельгия объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов.
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами
Европейский центральный банк предупреждал, что использование российских средств для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится основной объем замороженных активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств.
Всего в результате введения санкций за рубежом заморозили примерно половину валютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.
Как заявлял в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, говоря о возможности передачи замороженных активов Киеву
, США
и Европа
, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
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