https://ria.ru/20240213/aktivy-1927012008.html

МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе

МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе - РИА Новости, 13.02.2024

МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе

Ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live". РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:31

2024-02-13T10:31

2024-02-13T11:58

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live"."Ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы. Жесткий ответ будет дан", — подчеркнула она.Как отметила представитель МИД, страны Запада своими действиями пытаются компенсировать издержки на содержание "кровавого украинского конфликта и киевского режима"."Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам. А как, как говорится, к ворам нужно относиться? Вор должен сидеть в тюрьме со всеми вытекающими последствиями", — заключила Захарова.Совет ЕС накануне утвердил решение о хранении прибыли от замороженных российских активов для использования в интересах Украины. В нем, в частности, говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка Росси на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций ЕС. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах. Доходы от активов, возможно, будут поступать в бюджет ЕС для дальнейшего использования в фонде для Украины. Как сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, так как само замораживание незаконно.В конце января постпреды стран — членов ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов.Как поясняли дипломаты, речи о переводе этих денег в бюджет ЕС или напрямую Украине пока не идет, такого механизма пока не существует.В декабре Бельгия объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов. Европейский центральный банк предупреждал, что использование российских средств для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится основной объем замороженных активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств.Всего в результате введения санкций за рубежом заморозили примерно половину валютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.Как заявлял в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных активов Киеву, США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, европа, мария захарова, кирилл логвинов, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк