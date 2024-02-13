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Спецпосланник Макрона заявил о конце "французской Африки" - РИА Новости, 13.02.2024
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01:12 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/afrika-1926976274.html
Спецпосланник Макрона заявил о конце "французской Африки"
Спецпосланник Макрона заявил о конце "французской Африки" - РИА Новости, 13.02.2024
Спецпосланник Макрона заявил о конце "французской Африки"
Задачей Франции в Африке является возобновление отношений со странами Сахеля и выстраивание нового имиджа страны, а отрицать конец "французской Африки" означало РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T01:12
2024-02-13T01:12
в мире
франция
африка
сахель
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Задачей Франции в Африке является возобновление отношений со странами Сахеля и выстраивание нового имиджа страны, а отрицать конец "французской Африки" означало бы быть слепым, заявил спецпосланник президента Эммануэля Макрона Жан-Мари Бокель. Бывший член французского кабмина 73-летний Бокель назначен личным посланником Макрона для разъяснения новой военной стратегии Парижа африканским странам, где у Франции еще остались базы. "Говорить обратное – значит быть слепым и врать", - сказал Бокель в интервью изданию Monde в ответ на вопрос, окончательно ли понятие "французской Африки" осталось в прошлом. "Но это более не главное, мы перевернули страницу. Хищническая риторика еще может встречаться тут и там, но она не касается Франции. За последние годы многое изменилось ", - добавил он. По его словам, задача его миссии - "возобновить отношения со странами с учетом экономической, культурной, образовательной, гуманитарной и инвестиционной солидарности". "Сотрудничество в плане обороны и безопасности является лишь одним из аспектов наших отношений с африканскими странами. Наша цель - оценить имеющиеся военные возможности в интересах всех сторон, с индивидуальным подходом в плане формата, контроля, обучения, партнерств с военными школами, передачи военного оборудования и так далее", - добавил Бокель. Он отметил, что его заботит "общественное мнение, население, молодежь и нарратив о том, кто мы и что мы привносим". "Наша задача - в прозрачной, конкретной и доверительной манере, с большим количеством позитивных аргументов показать, какими должны быть наши отношения. Мы должны внести вклад в "позитивный шум", - сказал спецпосланник. Как сообщали СМИ, Макрон доверил Бокелю задачу "изменить статус, формат и миссию французских баз в Африке". Речь идет о военной поддержке Чада, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Габона, где находятся французские базы, но на основе принципов, которые должны быть определены в согласии с этими странами. В феврале 2023 года Макрон заявил, что намерен "значительно сократить" французский военный контингент на африканском континенте. Как сообщало издание Monde, численность контингента на базах в Западной Африке будет уменьшена "на несколько сотен солдат", базы в Джибути изменения не коснутся.
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924374149.html
https://ria.ru/20240212/niger-1926793733.html
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
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в мире, франция, африка, сахель , эммануэль макрон
В мире, Франция, Африка, Сахель , Эммануэль Макрон
Спецпосланник Макрона заявил о конце "французской Африки"

Спецпосланник Макрона: отрицать конец "французской Африки" - значит быть слепым

© РИА Новости / Павел Пасечник | Перейти в медиабанкВид Парижа
Вид Парижа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Пасечник
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Задачей Франции в Африке является возобновление отношений со странами Сахеля и выстраивание нового имиджа страны, а отрицать конец "французской Африки" означало бы быть слепым, заявил спецпосланник президента Эммануэля Макрона Жан-Мари Бокель.
Бывший член французского кабмина 73-летний Бокель назначен личным посланником Макрона для разъяснения новой военной стратегии Парижа африканским странам, где у Франции еще остались базы.
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"Говорить обратное – значит быть слепым и врать", - сказал Бокель в интервью изданию Monde в ответ на вопрос, окончательно ли понятие "французской Африки" осталось в прошлом.
"Но это более не главное, мы перевернули страницу. Хищническая риторика еще может встречаться тут и там, но она не касается Франции. За последние годы многое изменилось ", - добавил он.
По его словам, задача его миссии - "возобновить отношения со странами с учетом экономической, культурной, образовательной, гуманитарной и инвестиционной солидарности". "Сотрудничество в плане обороны и безопасности является лишь одним из аспектов наших отношений с африканскими странами. Наша цель - оценить имеющиеся военные возможности в интересах всех сторон, с индивидуальным подходом в плане формата, контроля, обучения, партнерств с военными школами, передачи военного оборудования и так далее", - добавил Бокель.
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Он отметил, что его заботит "общественное мнение, население, молодежь и нарратив о том, кто мы и что мы привносим". "Наша задача - в прозрачной, конкретной и доверительной манере, с большим количеством позитивных аргументов показать, какими должны быть наши отношения. Мы должны внести вклад в "позитивный шум", - сказал спецпосланник.
Как сообщали СМИ, Макрон доверил Бокелю задачу "изменить статус, формат и миссию французских баз в Африке". Речь идет о военной поддержке Чада, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Габона, где находятся французские базы, но на основе принципов, которые должны быть определены в согласии с этими странами.
В феврале 2023 года Макрон заявил, что намерен "значительно сократить" французский военный контингент на африканском континенте. Как сообщало издание Monde, численность контингента на базах в Западной Африке будет уменьшена "на несколько сотен солдат", базы в Джибути изменения не коснутся.
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