https://ria.ru/20240213/adidas-1927087707.html

Приложение Adidas Running прекращает работу в России

Приложение Adidas Running прекращает работу в России - РИА Новости, 13.02.2024

Приложение Adidas Running прекращает работу в России

Популярное приложение для пробежек Adidas Running прекращает свою работу в России - учетные записи будут удалены в конце марта, а в App Store и Google Play в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:40

2024-02-13T14:40

2024-02-13T14:40

технологии

россия

adidas ag

google

lamoda

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Популярное приложение для пробежек Adidas Running прекращает свою работу в России - учетные записи будут удалены в конце марта, а в App Store и Google Play в России оно недоступно уже сейчас, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, ни в App Store (магазин приложений для мобильных устройств на базе операционных систем iOS), ни в Google Play (магазин приложений для телефонов на операционной системе Android) его уже нет. При попытке найти программу в Google Play появляется сообщение "Ищите приложение Adidas Running: Run Tracker? Оно недоступно в Google Play в вашем регионе". В свою очередь при входе в Adidas Running с устройства, на которое оно было скачено ранее, всплывает уведомление: "Мы вынуждены прекратить поддержку приложения Adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года". При этом у клиентов остается возможность экспортировать свои данные и информацию об активности. В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России, а в августе 2023 года гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден сообщал, что компании осталось продать 100 магазинов в РФ. Гульден пояснял, что конкретных сроков для продажи нет, но магазины не работают, при этом компания платит за аренду, "поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше". Позже стало известно, что онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий бренд.

https://ria.ru/20231129/avito-1912678030.html

https://ria.ru/20231214/krossovki-1915704403.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, adidas ag, google, lamoda