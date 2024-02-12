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В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей - РИА Новости, 12.02.2024
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Хорошие новости
 
14:38 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926854129.html
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей - РИА Новости, 12.02.2024
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей
Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:38
2024-02-12T14:38
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день рождения зоопарка. Отвечая на вопрос о том, какие обитатели зоопарка являются любимцами посетителей, Акулова отметила, что в Московском зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков, у каждого может быть свой фаворит. "Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверёк завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — рассказала Акулова. В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет.
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926470707.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей

Акулова: капибары становятся любимцами многих посетителей Московского зоопарка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители возле вольера с волками в Московском зоопарке
Посетители возле вольера с волками в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители возле вольера с волками в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день рождения зоопарка.
Отвечая на вопрос о том, какие обитатели зоопарка являются любимцами посетителей, Акулова отметила, что в Московском зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков, у каждого может быть свой фаворит.
"Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверёк завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — рассказала Акулова.
В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет.
Посетители у павильона с моржами в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Московский зоопарк
02:00
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
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