https://ria.ru/20240212/zoopark-1926854129.html
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей - РИА Новости, 12.02.2024
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей
Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:38
2024-02-12T14:38
2024-02-12T14:38
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926472703_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_ba7bd6809073f21050c076acaf544bc7.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день рождения зоопарка. Отвечая на вопрос о том, какие обитатели зоопарка являются любимцами посетителей, Акулова отметила, что в Московском зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков, у каждого может быть свой фаворит. "Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверёк завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — рассказала Акулова. В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет.
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926470707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926472703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdc144d77ba4c69439eb4e5cb5250f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей
Акулова: капибары становятся любимцами многих посетителей Московского зоопарка
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день рождения зоопарка.
Отвечая на вопрос о том, какие обитатели зоопарка являются любимцами посетителей, Акулова отметила, что в Московском зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков, у каждого может быть свой фаворит.
"Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверёк завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — рассказала Акулова.
В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет.