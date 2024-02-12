https://ria.ru/20240212/zoopark-1926854129.html

В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей

В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей - РИА Новости, 12.02.2024

В Московском зоопарке рассказали, кто становится любимцами посетителей

Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:38

2024-02-12T14:38

2024-02-12T14:38

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие посетители Московского зоопарка выбирают своими любимцами капибар, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день рождения зоопарка. Отвечая на вопрос о том, какие обитатели зоопарка являются любимцами посетителей, Акулова отметила, что в Московском зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков, у каждого может быть свой фаворит. "Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверёк завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — рассказала Акулова. В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей — 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет.

https://ria.ru/20240212/zoopark-1926470707.html

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светлана акулова, московский зоопарк, общество