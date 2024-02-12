https://ria.ru/20240212/zoopark-1926797086.html

В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители

В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители - РИА Новости, 12.02.2024

В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в интервью РИА Новости о животных, которые привлекают наибольшее внимание посетителей. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:49

2024-02-12T10:49

2024-02-12T19:59

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в интервью РИА Новости о животных, которые привлекают наибольшее внимание посетителей. Так, по ее словам, большой популярностью пользуется манул Тимофей."Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года, так называемой зажировки", — сказала Акулова.Она пояснила, что в это время дикие коты проявляют активность в поисках корма. Тимофей не исключение: он толстеет, шерсть становится гуще, а окрас меняется, приобретая рыжеватые оттенки. Гендиректор отметила, что в зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков."Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверек завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — добавила она.Сегодня, 12 февраля, Московский зоопарк празднует юбилей — 160 лет.

https://ria.ru/20240212/zoopark-1926470707.html

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