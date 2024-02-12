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В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители - РИА Новости, 12.02.2024
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10:49 12.02.2024 (обновлено: 19:59 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926797086.html
В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители
В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители - РИА Новости, 12.02.2024
В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в интервью РИА Новости о животных, которые привлекают наибольшее внимание посетителей. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:49
2024-02-12T19:59
хорошие новости
москва
светлана акулова
московский зоопарк
новости - туризм
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в интервью РИА Новости о животных, которые привлекают наибольшее внимание посетителей. Так, по ее словам, большой популярностью пользуется манул Тимофей."Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года, так называемой зажировки", — сказала Акулова.Она пояснила, что в это время дикие коты проявляют активность в поисках корма. Тимофей не исключение: он толстеет, шерсть становится гуще, а окрас меняется, приобретая рыжеватые оттенки. Гендиректор отметила, что в зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков."Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверек завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — добавила она.Сегодня, 12 февраля, Московский зоопарк празднует юбилей — 160 лет.
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926470707.html
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москва, светлана акулова, московский зоопарк, новости - туризм
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Новости - Туризм
В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители

Гости Московского зоопарка любят наблюдать за жизнью манула Тимофея и капибар

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в интервью РИА Новости о животных, которые привлекают наибольшее внимание посетителей.
Так, по ее словам, большой популярностью пользуется манул Тимофей.
© Фото : Московский зоопаркМанул Тимофей
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Московский зоопарк
Манул Тимофей
"Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года, так называемой зажировки", — сказала Акулова.
Она пояснила, что в это время дикие коты проявляют активность в поисках корма. Тимофей не исключение: он толстеет, шерсть становится гуще, а окрас меняется, приобретая рыжеватые оттенки.
Гендиректор отметила, что в зоопарке каждое животное интересное и уникальное, поэтому посетители легко находят себе любимчиков.
"Многие посетители выбирают своими любимцами капибар. Это неудивительно: в последнее время зверек завоевал популярность в интернете благодаря забавному внешнему виду и флегматичному характеру", — добавила она.
Сегодня, 12 февраля, Московский зоопарк празднует юбилей — 160 лет.
Посетители у павильона с моржами в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Московский зоопарк
02:00
 
Хорошие новостиМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопаркНовости - Туризм
 
 
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