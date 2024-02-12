https://ria.ru/20240212/zoloto-1926818105.html

Крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после передачи скифского золота

Крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после передачи скифского золота - РИА Новости, 12.02.2024

Крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после передачи скифского золота

Крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после передачи коллекции скифского золота Украине, сообщил РИА Новости специальный... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:05

2024-02-12T12:05

2024-02-12T12:05

михаил швыдкой

в мире

украина

скифское золото

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после передачи коллекции скифского золота Украине, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее он заявлял, что Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена. "Как вы знаете, нидерландские судебные инстанции вынесли окончательный вердикт о том, что скифское золото, которое было в музее Алларда Пирсона, должно быть отправлено на Украину, что оно не будет возвращено музеям Крыма. В связи с этим крымские музеи, проанализировав всю юридическую коллизию, направили иски в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, потому что нарушены их музейные права", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев, несмотря на то, что Россия вышла из состава ЕСПЧ. "Это дело может и должно быть рассмотрено. Я не думаю, что у крымских музеев есть шансы, но, как известно, надежда умирает последней", - заключил Швыдкой. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.

https://ria.ru/20240211/zoloto-1926742972.html

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михаил швыдкой, в мире, украина, скифское золото