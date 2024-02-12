https://ria.ru/20240212/zoloto-1926769969.html

Россия нарастила золотой запас

Россия нарастила золотой запас - РИА Новости, 12.02.2024

Россия нарастила золотой запас

Страны "Большой двадцатки" в прошлом году нарастили золотые резервы в общей сложности на 213 тонн, из них примерно 16 тонн пришлось на Россию, следует из... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T06:59

2024-02-12T06:59

2024-02-12T11:59

экономика

россия

большая двадцатка

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" в прошлом году нарастили золотые резервы в общей сложности на 213 тонн, из них примерно 16 тонн пришлось на Россию, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных центробанков. Так, российский золотой запас увеличился до 2351 тонны — сейчас это пятый результат в мире. Больше всего золота в прошлом году приобрел Китай — 224 тонны, а его резервы выросли до 2236 тонн. Далее следует Австралия, увеличившая запас сразу на треть, или на 21 тонну, — до 77,5 тонны. Третье место по закупкам занимает Индия — ее активы увеличились на 17 тонн, до 804. Мексика приобрела около тонны, теперь у нее 121 тонна залота. Франция пополнила запас на 0,3 тонны, до 2437 тонн. Только две крупные экономики сократили резервы: Турция — сразу на 60 тонн, а Германия — на 2,5 тонны. В результате у них осталось 726,5 и 3356 тонн соответственно. Многолетним лидером по размеру золотого запаса остаются США, которые по итогам прошлого года сохранили его на уровне 8133 тонны. Без изменений остались резервы у Италии (2452 тонны), Японии (846 тонн) и Великобритании (310 тонн). Среди стран с развивающимися рынками, сохранивших запасы неизменными, больше всего золота у Саудовской Аравии (323 тонны) и Южной Кореи (104,5 тонны). Бразилия хранит 130 тонн золота, Индонезия — 79 тонн, а Аргентина — 62 тонны. Только у одной страны "Большой двадцатки" золотых резервов нет — это Канада.

https://ria.ru/20221209/zoloto-1837368105.html

https://ria.ru/20220622/zoloto-1797258097.html

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экономика, россия, большая двадцатка