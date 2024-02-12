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Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением
Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением - РИА Новости, 12.02.2024
Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением
Британский журналист Стив Суини назвал убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева военным преступлением. Об этом он заявил во время выступления на... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:47
2024-02-12T19:47
2024-02-12T20:23
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ООН, 12 фев — РИА Новости. Британский журналист Стив Суини назвал убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева военным преступлением. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совбеза ООН по видеосвязи из Донецка."Кассетные боеприпасы также весьма известны в этих местах (в Донбассе. — Прим. ред.). Спустя несколько дней после того, как США разрешили их применение, они унесли первую жизнь мирного гражданина — журналиста Ростислава Журавлева", — сказал он.Суини напомнил, что российский военкор по иронии оказался в составе группы журналистов, которые как раз делали репортаж о применении этих снарядов в мирных районах Запорожской области."Его гибель осудили ЮНЕСКО и Международная федерация журналистов, призвали к независимому расследованию. Между тем ей порадовался Национальный союз журналистов Украины, который поприветствовал "кончину кремлевского пропагандиста". Еще одно военное преступление, за которым не последовало наказания", — подчеркнул он.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
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Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева
подборка кадров
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украина, россия, донецк, ростислав журавлев, владимир путин, оон, международная федерация журналистов, мария захарова, запорожская область, донбасс, юнеско, умер военкор ростислав журавлев
Украина, Россия, Донецк, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, ООН, Международная федерация журналистов, Мария Захарова, Запорожская область, Донбасс, ЮНЕСКО, Умер военкор Ростислав Журавлев
Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением
Журналист Суини назвал убийство военкора Журавлева военным преступлением
ООН, 12 фев — РИА Новости. Британский журналист Стив Суини назвал убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева военным преступлением. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совбеза ООН по видеосвязи из Донецка.
"Кассетные боеприпасы также весьма известны в этих местах (в Донбассе. — Прим. ред.). Спустя несколько дней после того, как США разрешили их применение, они унесли первую жизнь мирного гражданина — журналиста Ростислава Журавлева", — сказал он.
Суини напомнил, что российский военкор по иронии оказался в составе группы журналистов, которые как раз делали репортаж о применении этих снарядов в мирных районах Запорожской области.
«
"Его гибель осудили ЮНЕСКО и Международная федерация журналистов, призвали к независимому расследованию. Между тем ей порадовался Национальный союз журналистов Украины, который поприветствовал "кончину кремлевского пропагандиста". Еще одно военное преступление, за которым не последовало наказания", — подчеркнул он.
Убийство Ростислава Журавлева
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ
.
По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.
Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Биография Ростислава Журавлева