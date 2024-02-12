https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html

Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением

Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением - РИА Новости, 12.02.2024

Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением

Британский журналист Стив Суини назвал убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева военным преступлением. Об этом он заявил во время выступления на... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:47

2024-02-12T19:47

2024-02-12T20:23

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международная федерация журналистов

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Британский журналист Стив Суини назвал убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева военным преступлением. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совбеза ООН по видеосвязи из Донецка."Кассетные боеприпасы также весьма известны в этих местах (в Донбассе. — Прим. ред.). Спустя несколько дней после того, как США разрешили их применение, они унесли первую жизнь мирного гражданина — журналиста Ростислава Журавлева", — сказал он.Суини напомнил, что российский военкор по иронии оказался в составе группы журналистов, которые как раз делали репортаж о применении этих снарядов в мирных районах Запорожской области."Его гибель осудили ЮНЕСКО и Международная федерация журналистов, призвали к независимому расследованию. Между тем ей порадовался Национальный союз журналистов Украины, который поприветствовал "кончину кремлевского пропагандиста". Еще одно военное преступление, за которым не последовало наказания", — подчеркнул он.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2024-02-12T19:47 true PT2M13S

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