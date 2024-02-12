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В Калифорнии произошла серия землетрясений - РИА Новости, 12.02.2024
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12:44 12.02.2024 (обновлено: 14:13 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html
В Калифорнии произошла серия землетрясений
В Калифорнии произошла серия землетрясений - РИА Новости, 12.02.2024
В Калифорнии произошла серия землетрясений
Серия из одиннадцати землетрясений произошла в Калифорнии менее чем за час, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS). РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:44
2024-02-12T14:13
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Серия из одиннадцати землетрясений произошла в Калифорнии менее чем за час, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS). Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 8:36 по времени UTC (11:36 мск). Его очаг находился в трех километрах от калифорнийского города Эль-Сентро, на глубине 18,9 километра. Вслед за ним произошло еще десять подземных толчков. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.Утром киргизский институт сейсмологии сообщил о нескольких землетрясениях магнитудой до 5,2 произошли на границе Киргизии и Китая.
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в мире, калифорния, сша
В мире, Калифорния, США
В Калифорнии произошла серия землетрясений

USGS: более 10 землетрясений зафиксировали на территории Калифорнии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Серия из одиннадцати землетрясений произошла в Калифорнии менее чем за час, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).
Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 8:36 по времени UTC (11:36 мск). Его очаг находился в трех километрах от калифорнийского города Эль-Сентро, на глубине 18,9 километра.
Вслед за ним произошло еще десять подземных толчков. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Утром киргизский институт сейсмологии сообщил о нескольких землетрясениях магнитудой до 5,2 произошли на границе Киргизии и Китая.
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