https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html

В Калифорнии произошла серия землетрясений

В Калифорнии произошла серия землетрясений - РИА Новости, 12.02.2024

В Калифорнии произошла серия землетрясений

Серия из одиннадцати землетрясений произошла в Калифорнии менее чем за час, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS). РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:44

2024-02-12T12:44

2024-02-12T14:13

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Серия из одиннадцати землетрясений произошла в Калифорнии менее чем за час, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS). Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 8:36 по времени UTC (11:36 мск). Его очаг находился в трех километрах от калифорнийского города Эль-Сентро, на глубине 18,9 километра. Вслед за ним произошло еще десять подземных толчков. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.Утром киргизский институт сейсмологии сообщил о нескольких землетрясениях магнитудой до 5,2 произошли на границе Киргизии и Китая.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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в мире, калифорния, сша