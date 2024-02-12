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"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/zelenskiy-1926869425.html
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского - РИА Новости, 12.02.2024
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского
Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:18
2024-02-12T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
киев
владимир зеленский
патриот
евросоюз
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского."Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!" — написал он.По словам политика, Соединенные Штаты перестали выделять средства и просят ЕС взять на себя эту ответственность. В результате Брюссель объявил о выделении Киеву 50 миллиардах евро, а во Франции некоторые люди даже хотят создать так называемые сбережения для Украины, пояснил он."Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!" — призвал Филиппо.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, вполне возможно, также откажутся от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
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в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, патриот, евросоюз, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз, Флориан Филиппо
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского

Филиппо призвал срочно прекратить помощь Зеленскому и начать переговоры

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского.
"Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!" — написал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах
08:00
По словам политика, Соединенные Штаты перестали выделять средства и просят ЕС взять на себя эту ответственность. В результате Брюссель объявил о выделении Киеву 50 миллиардах евро, а во Франции некоторые люди даже хотят создать так называемые сбережения для Украины, пояснил он.
"Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!" — призвал Филиппо.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, вполне возможно, также откажутся от спонсирования киевских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
"В войсках видят". Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ
03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевВладимир ЗеленскийПатриотЕвросоюзФлориан Филиппо
 
 
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