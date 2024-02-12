https://ria.ru/20240212/zelenskiy-1926869425.html

"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского

"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского - РИА Новости, 12.02.2024

"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского

Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:18

2024-02-12T15:18

2024-02-12T15:18

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского."Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!" — написал он.По словам политика, Соединенные Штаты перестали выделять средства и просят ЕС взять на себя эту ответственность. В результате Брюссель объявил о выделении Киеву 50 миллиардах евро, а во Франции некоторые люди даже хотят создать так называемые сбережения для Украины, пояснил он."Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!" — призвал Филиппо.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, вполне возможно, также откажутся от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

https://ria.ru/20240212/kolkhoz-1926761704.html

украина

франция

киев

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в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, патриот, евросоюз, флориан филиппо