https://ria.ru/20240212/zelenskiy-1926869425.html
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского - РИА Новости, 12.02.2024
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского
Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:18
2024-02-12T15:18
2024-02-12T15:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского."Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!" — написал он.По словам политика, Соединенные Штаты перестали выделять средства и просят ЕС взять на себя эту ответственность. В результате Брюссель объявил о выделении Киеву 50 миллиардах евро, а во Франции некоторые люди даже хотят создать так называемые сбережения для Украины, пояснил он."Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!" — призвал Филиппо.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, вполне возможно, также откажутся от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
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в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, патриот, евросоюз, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз, Флориан Филиппо
"Срочно". Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского
Филиппо призвал срочно прекратить помощь Зеленскому и начать переговоры