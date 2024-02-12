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Хуситы заявили, что США за месяц операции не достигли никаких успехов - РИА Новости, 12.02.2024
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18:57 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/yemen-1926935174.html
Хуситы заявили, что США за месяц операции не достигли никаких успехов
Хуситы заявили, что США за месяц операции не достигли никаких успехов - РИА Новости, 12.02.2024
Хуситы заявили, что США за месяц операции не достигли никаких успехов
США бомбят в Йемене пустыри и уже давно эвакуированные военные лагеря, обманывая мир, будто наносят урон йеменским вооруженным силам, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:57
2024-02-12T18:57
в мире
йемен
сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. США бомбят в Йемене пустыри и уже давно эвакуированные военные лагеря, обманывая мир, будто наносят урон йеменским вооруженным силам, заявил РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад. В понедельник исполнился ровно месяц с начала американо-британских ударов по позициям "Ансар Алла" в Йемене с целью помешать им нападать на идущие в порты Израиля или имеющие к нему отношение суда в Красном море. "США и Великобритания "рекламируют" свои агрессивные атаки на Йемен утверждениями, будто они поразили радары, места запуска беспилотников, баллистических ракет, а на самом деле они разоблачают себя этой чушью перед миром и демонстрируют свою слабость. Большая часть районов, по которым пришлись удары, - либо пустыри, либо бывшие военные лагеря, которые были эвакуированы и многократно обстреляны за последние девять лет управляемой США арабской коалицией (созданная в 2015 году против хуситов коалиция во главе с Саудовской Аравией - ред.)", - сказал аль-Асад. Он указал, что удары США и Великобритании по Йемену с военных кораблей и самолетов "не оказали никакого влияния на состояние вооруженных сил страны". "Они не отразились на их боеготовности, моральном духе военнослужающих, на тактике и стратегии ведения военных действий в поддержку нашего народа в секторе Газа, а также никак не повлияли на стратегию нашего руководства, позицию народа и вооруженных сил в поддержке угнетенного палестинского народа", - добавил он. По словам одного из руководителей хуситов, в результате западной агрессии йеменцы, наоборот, больше сплотились вокруг руководства и армии, чтобы продолжить курс поддержки сектора Газы и противостоять американо-британским нападениям. Он указал, что с началом бомбардировок Йемена число операций военно-морских сил Йемена в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе только увеличилось. "Что касается наступательных операций наших военно-морских сил, их стало больше, особенно после включения американских и британских кораблей наряду с израильскими судами в банк целей для ответных ударов Йеменской Республики", - добавил аль-Асад. Он обратил внимание, что их вооруженные силы не представляют собой опасности для международного судоходства в Красном и Аравийском морях, ограничения распространяются только на суда, идущие в порты "государства-детоубийцы". Однако реальной угрозой судоходству, по мнению хуситов, является "устроенная США в Красном море и Аденском заливе эскалация, попытки милитаризировать мировые судоходные пути, а также терроризировать и запугивать судоходные компании". США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240211/ataka-1926706862.html
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в мире, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили, что США за месяц операции не достигли никаких успехов

Хуситы: США бомбят пустыри и лгут всему миру, что наносят урон Йемену

© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаудара по Йемену
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаудара по Йемену
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. США бомбят в Йемене пустыри и уже давно эвакуированные военные лагеря, обманывая мир, будто наносят урон йеменским вооруженным силам, заявил РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад.
В понедельник исполнился ровно месяц с начала американо-британских ударов по позициям "Ансар Алла" в Йемене с целью помешать им нападать на идущие в порты Израиля или имеющие к нему отношение суда в Красном море.
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"США и Великобритания "рекламируют" свои агрессивные атаки на Йемен утверждениями, будто они поразили радары, места запуска беспилотников, баллистических ракет, а на самом деле они разоблачают себя этой чушью перед миром и демонстрируют свою слабость. Большая часть районов, по которым пришлись удары, - либо пустыри, либо бывшие военные лагеря, которые были эвакуированы и многократно обстреляны за последние девять лет управляемой США арабской коалицией (созданная в 2015 году против хуситов коалиция во главе с Саудовской Аравией - ред.)", - сказал аль-Асад.
Он указал, что удары США и Великобритании по Йемену с военных кораблей и самолетов "не оказали никакого влияния на состояние вооруженных сил страны".
"Они не отразились на их боеготовности, моральном духе военнослужающих, на тактике и стратегии ведения военных действий в поддержку нашего народа в секторе Газа, а также никак не повлияли на стратегию нашего руководства, позицию народа и вооруженных сил в поддержке угнетенного палестинского народа", - добавил он.
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По словам одного из руководителей хуситов, в результате западной агрессии йеменцы, наоборот, больше сплотились вокруг руководства и армии, чтобы продолжить курс поддержки сектора Газы и противостоять американо-британским нападениям. Он указал, что с началом бомбардировок Йемена число операций военно-морских сил Йемена в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе только увеличилось. "Что касается наступательных операций наших военно-морских сил, их стало больше, особенно после включения американских и британских кораблей наряду с израильскими судами в банк целей для ответных ударов Йеменской Республики", - добавил аль-Асад.
Он обратил внимание, что их вооруженные силы не представляют собой опасности для международного судоходства в Красном и Аравийском морях, ограничения распространяются только на суда, идущие в порты "государства-детоубийцы". Однако реальной угрозой судоходству, по мнению хуситов, является "устроенная США в Красном море и Аденском заливе эскалация, попытки милитаризировать мировые судоходные пути, а также терроризировать и запугивать судоходные компании".
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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