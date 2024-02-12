https://ria.ru/20240212/whatsapp-1926778636.html

В WhatsApp может появиться новая функция

В WhatsApp может появиться новая функция - РИА Новости, 12.02.2024

В WhatsApp может появиться новая функция

WhatsApp работает над внедрением нового решения, которое позволит пользователям добавлять свои контакты в папку "Избранное" для быстрого дозвона выбранным... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:57

2024-02-12T08:57

2024-02-12T08:58

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. WhatsApp работает над внедрением нового решения, которое позволит пользователям добавлять свои контакты в папку "Избранное" для быстрого дозвона выбранным контактам, сообщил портал WABetaInfo. "WhatsApp работает над внедрением новых решений, которые позволят пользователям расставлять приоритеты в разговорах, предлагая им больший контроль и эффективность обмена сообщениями. Одной из этих новых функций, находящихся в стадии разработки, является возможность назначать избранные контакты, которые появятся со специальным фильтром чата в будущем обновлении WhatsApp Web", - говорится в сообщении. Отмечается, что это улучшение поможет быстро звонить выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, поскольку телефонный звонок будет осуществляться одним касанием. Функция выбора избранных контактов находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении веб-клиента, добавляется там. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, whatsapp inc.