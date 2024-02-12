https://ria.ru/20240212/whatsapp-1926778636.html
В WhatsApp может появиться новая функция
В WhatsApp может появиться новая функция - РИА Новости, 12.02.2024
В WhatsApp может появиться новая функция
WhatsApp работает над внедрением нового решения, которое позволит пользователям добавлять свои контакты в папку "Избранное" для быстрого дозвона выбранным... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:57
2024-02-12T08:57
2024-02-12T08:58
технологии
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. WhatsApp работает над внедрением нового решения, которое позволит пользователям добавлять свои контакты в папку "Избранное" для быстрого дозвона выбранным контактам, сообщил портал WABetaInfo. "WhatsApp работает над внедрением новых решений, которые позволят пользователям расставлять приоритеты в разговорах, предлагая им больший контроль и эффективность обмена сообщениями. Одной из этих новых функций, находящихся в стадии разработки, является возможность назначать избранные контакты, которые появятся со специальным фильтром чата в будущем обновлении WhatsApp Web", - говорится в сообщении. Отмечается, что это улучшение поможет быстро звонить выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, поскольку телефонный звонок будет осуществляться одним касанием. Функция выбора избранных контактов находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении веб-клиента, добавляется там. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, whatsapp inc.
Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
В WhatsApp может появиться новая функция
Пользователи WhatsApp смогут добавлять свои контакты в папку "Избранное"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
WhatsApp работает над внедрением нового решения, которое позволит пользователям добавлять свои контакты в папку "Избранное" для быстрого дозвона выбранным контактам, сообщил портал WABetaInfo
.
"WhatsApp работает над внедрением новых решений, которые позволят пользователям расставлять приоритеты в разговорах, предлагая им больший контроль и эффективность обмена сообщениями. Одной из этих новых функций, находящихся в стадии разработки, является возможность назначать избранные контакты, которые появятся со специальным фильтром чата в будущем обновлении WhatsApp Web", - говорится в сообщении.
WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
Отмечается, что это улучшение поможет быстро звонить выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, поскольку телефонный звонок будет осуществляться одним касанием.
Функция выбора избранных контактов находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении веб-клиента, добавляется там.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Telegram добавил новые функции