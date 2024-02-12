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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 12.02.2024 (обновлено: 00:26 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926753956.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:19
2024-02-12T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское информагентство "Укринформ" сообщало о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. "В Харькове раздались взрывы", — говорится в посте. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00.01 мск объявлена воздушная тревога. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240211/bespilotnik-1926744420.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинское информагентство "Укринформ" сообщало о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области Украины.
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"В Харькове раздались взрывы", — говорится в посте.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00.01 мск объявлена воздушная тревога.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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