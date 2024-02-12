https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926753956.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T00:19

2024-02-12T00:19

2024-02-12T00:26

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское информагентство "Укринформ" сообщало о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. "В Харькове раздались взрывы", — говорится в посте. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00.01 мск объявлена воздушная тревога. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240211/bespilotnik-1926744420.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины