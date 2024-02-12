https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926753956.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:19
2024-02-12T00:19
2024-02-12T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское информагентство "Укринформ" сообщало о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. "В Харькове раздались взрывы", — говорится в посте. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00.01 мск объявлена воздушная тревога. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240211/bespilotnik-1926744420.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога