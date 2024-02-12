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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 12.02.2024 (обновлено: 16:34 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/vzryv-1926894082.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 12.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:31
2024-02-12T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
николаевская область
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, кировоградская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
"В Кропивницком прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.02.2024Посмотреть
 
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