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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 12.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:31
2024-02-12T16:31
2024-02-12T16:34
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремел взрыв