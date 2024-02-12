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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 12.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:31

2024-02-12T16:31

2024-02-12T16:34

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

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