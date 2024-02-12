https://ria.ru/20240212/vyvoz-1926767793.html

"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж

"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж - РИА Новости, 12.02.2024

"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж

Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном офисе Росавиации по уголовному делу о незаконном вывозе за рубеж 59 российских самолетов и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:41

2024-02-12T05:41

2024-02-12T06:24

происшествия

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном офисе Росавиации по уголовному делу о незаконном вывозе за рубеж 59 российских самолетов и вертолетов, сообщили "Известия" со ссылкой на источники."ФСБ возбудила уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала СВО незаконно вывели из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов", — говорится в статье.По информации издания, обыски прошли 7 февраля в центральном офисе организации в Москве. Сотрудниками ФСБ были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий подозреваемых, отмечается в материале.По данным "Известий", некоторые из бортов, незаконных вывезенных из России, позднее оказались на Украине и применялись противником в зоне СВО.

https://ria.ru/20230915/neradko-1896482603.html

россия

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москва

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происшествия, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины