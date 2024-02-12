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"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж - РИА Новости, 12.02.2024
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05:41 12.02.2024 (обновлено: 06:24 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/vyvoz-1926767793.html
"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж
"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж - РИА Новости, 12.02.2024
"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж
Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном офисе Росавиации по уголовному делу о незаконном вывозе за рубеж 59 российских самолетов и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:41
2024-02-12T06:24
происшествия
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном офисе Росавиации по уголовному делу о незаконном вывозе за рубеж 59 российских самолетов и вертолетов, сообщили "Известия" со ссылкой на источники.&quot;ФСБ возбудила уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала СВО незаконно вывели из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов&quot;, — говорится в статье.По информации издания, обыски прошли 7 февраля в центральном офисе организации в Москве. Сотрудниками ФСБ были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий подозреваемых, отмечается в материале.По данным "Известий", некоторые из бортов, незаконных вывезенных из России, позднее оказались на Украине и применялись противником в зоне СВО.
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происшествия, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вооруженные силы Украины
"Известия": в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж

"Известия": ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о вывозе 59 бортов за рубеж

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном офисе Росавиации по уголовному делу о незаконном вывозе за рубеж 59 российских самолетов и вертолетов, сообщили "Известия" со ссылкой на источники.
«

"ФСБ возбудила уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала СВО незаконно вывели из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов", — говорится в статье.

По информации издания, обыски прошли 7 февраля в центральном офисе организации в Москве. Сотрудниками ФСБ были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий подозреваемых, отмечается в материале.
По данным "Известий", некоторые из бортов, незаконных вывезенных из России, позднее оказались на Украине и применялись противником в зоне СВО.
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ПроисшествияРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Вооруженные силы Украины
 
 
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