Рейтинг@Mail.ru
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:00 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/vybory-1926963271.html
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком - РИА Новости, 12.02.2024
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком
Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:00
2024-02-12T22:00
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
общество
донецкая народная республика
владимир высоцкий (автор песен)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_52b609e6363ae0a6c675df8c19043b3d.jpg
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Мы понимаем, что это голосование проводится в сложных условиях. Идет специальная военная операция, идут активные боевые действия, много ребят находятся на линии боевого соприкосновения. Но я могу с ответственностью заявить и гарантировать, что каждый военнослужащий, который проходит службу на территории ДНР, получит возможность отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации", - сказал Высоцкий. Он подчеркнул, что избирательная система ДНР работает с той целью, чтобы активное избирательное право каждого избирателя имело необходимое и достаточное основание для своей реализации. Избирательное право для такой категории граждан как военнослужащие будет реализовано в классическом варианте. Временные избирательные участки будут созданы непосредственно на территории воинских частей. В избирательные списки на данных участках будут включены все военнослужащие.
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_fc3b763cb45cff50bfb782c2de17ff20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента рф, общество, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), россия
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Общество, Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен), Россия
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком

Высоцкий: каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах президента

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
"Мы понимаем, что это голосование проводится в сложных условиях. Идет специальная военная операция, идут активные боевые действия, много ребят находятся на линии боевого соприкосновения. Но я могу с ответственностью заявить и гарантировать, что каждый военнослужащий, который проходит службу на территории ДНР, получит возможность отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации", - сказал Высоцкий.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
9 февраля, 17:37
Он подчеркнул, что избирательная система ДНР работает с той целью, чтобы активное избирательное право каждого избирателя имело необходимое и достаточное основание для своей реализации.
Избирательное право для такой категории граждан как военнослужащие будет реализовано в классическом варианте. Временные избирательные участки будут созданы непосредственно на территории воинских частей. В избирательные списки на данных участках будут включены все военнослужащие.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФОбществоДонецкая Народная РеспубликаВладимир Высоцкий (автор песен)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала