https://ria.ru/20240212/vybory-1926963271.html

Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком

Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком - РИА Новости, 12.02.2024

Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком

Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:00

2024-02-12T22:00

2024-02-12T22:00

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

общество

донецкая народная республика

владимир высоцкий (автор песен)

россия

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Мы понимаем, что это голосование проводится в сложных условиях. Идет специальная военная операция, идут активные боевые действия, много ребят находятся на линии боевого соприкосновения. Но я могу с ответственностью заявить и гарантировать, что каждый военнослужащий, который проходит службу на территории ДНР, получит возможность отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации", - сказал Высоцкий. Он подчеркнул, что избирательная система ДНР работает с той целью, чтобы активное избирательное право каждого избирателя имело необходимое и достаточное основание для своей реализации. Избирательное право для такой категории граждан как военнослужащие будет реализовано в классическом варианте. Временные избирательные участки будут созданы непосредственно на территории воинских частей. В избирательные списки на данных участках будут включены все военнослужащие.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, общество, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), россия