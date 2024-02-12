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Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком - РИА Новости, 12.02.2024
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком
Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:00
2024-02-12T22:00
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Мы понимаем, что это голосование проводится в сложных условиях. Идет специальная военная операция, идут активные боевые действия, много ребят находятся на линии боевого соприкосновения. Но я могу с ответственностью заявить и гарантировать, что каждый военнослужащий, который проходит службу на территории ДНР, получит возможность отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации", - сказал Высоцкий. Он подчеркнул, что избирательная система ДНР работает с той целью, чтобы активное избирательное право каждого избирателя имело необходимое и достаточное основание для своей реализации. Избирательное право для такой категории граждан как военнослужащие будет реализовано в классическом варианте. Временные избирательные участки будут созданы непосредственно на территории воинских частей. В избирательные списки на данных участках будут включены все военнослужащие.
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выборы президента рф, общество, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), россия
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Общество, Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен), Россия
Каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах, заявил избирком
Высоцкий: каждый боец в зоне СВО сможет проголосовать на выборах президента
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, гарантировано получит возможность проголосовать на выборах президента России, сказал РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
"Мы понимаем, что это голосование проводится в сложных условиях. Идет специальная военная операция, идут активные боевые действия, много ребят находятся на линии боевого соприкосновения. Но я могу с ответственностью заявить и гарантировать, что каждый военнослужащий, который проходит службу на территории ДНР, получит возможность отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации", - сказал Высоцкий.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Он подчеркнул, что избирательная система ДНР работает с той целью, чтобы активное избирательное право каждого избирателя имело необходимое и достаточное основание для своей реализации.
Избирательное право для такой категории граждан как военнослужащие будет реализовано в классическом варианте. Временные избирательные участки будут созданы непосредственно на территории воинских частей. В избирательные списки на данных участках будут включены все военнослужащие.