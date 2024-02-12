https://ria.ru/20240212/vybory-1926962537.html

Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии

Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024

Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:56

2024-02-12T21:56

2024-02-12T21:56

политика

белоруссия

константин косачев

элла памфилова

снг

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты представителей Белоруссии. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 8-го созыва пройдут 25 февраля 2024 года. "Буду, во главе миссии МПА СНГ", - сказал Косачев. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что представители российского избиркома примут участие в наблюдении за этими выборами.

https://ria.ru/20240129/vybory-1924173383.html

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политика, белоруссия, константин косачев, элла памфилова, снг, цик рф