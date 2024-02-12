Рейтинг@Mail.ru
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/vybory-1926962537.html
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:56
2024-02-12T21:56
политика
белоруссия
константин косачев
элла памфилова
снг
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:177:3120:1932_1920x0_80_0_0_d3e434dc5d69a3882f2d3ac7b0fe5282.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты представителей Белоруссии. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 8-го созыва пройдут 25 февраля 2024 года. "Буду, во главе миссии МПА СНГ", - сказал Косачев. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что представители российского избиркома примут участие в наблюдении за этими выборами.
https://ria.ru/20240129/vybory-1924173383.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9337292395ece889f0103ae43462fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белоруссия, константин косачев, элла памфилова, снг, цик рф
Политика, Белоруссия, Константин Косачев, Элла Памфилова, СНГ, ЦИК РФ
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии

Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах Палаты представителей Белоруссии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты представителей Белоруссии.
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 8-го созыва пройдут 25 февраля 2024 года.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно
29 января, 16:16
"Буду, во главе миссии МПА СНГ", - сказал Косачев.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что представители российского избиркома примут участие в наблюдении за этими выборами.
 
ПолитикаБелоруссияКонстантин КосачевЭлла ПамфиловаСНГЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала