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Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:56
2024-02-12T21:56
2024-02-12T21:56
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит делегацию наблюдателей от МПА СНГ на предстоящих выборах Палаты представителей Белоруссии. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 8-го созыва пройдут 25 февраля 2024 года. "Буду, во главе миссии МПА СНГ", - сказал Косачев. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что представители российского избиркома примут участие в наблюдении за этими выборами.
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политика, белоруссия, константин косачев, элла памфилова, снг, цик рф
Политика, Белоруссия, Константин Косачев, Элла Памфилова, СНГ, ЦИК РФ
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах в Белоруссии
Косачев возглавит делегацию МПА СНГ на выборах Палаты представителей Белоруссии