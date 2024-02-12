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В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 12.02.2024 (обновлено: 23:50 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/vsu-1926965579.html
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники - РИА Новости, 12.02.2024
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:28
2024-02-12T23:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео опубликовал Telegram-канал издания "Мы Украина"."Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — утверждает она.На минувшей неделе газета The Washington Post сообщила, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, а сами военные истощены как физически, так и морально.Кроме того, в январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.Нехватку боеприпасов и дронов признавал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в мире нет достаточных ресурсов ВПК, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Все эти проблемы, а именно недостаток людей на фронте, призван решить законопроект о мобилизации, который Верховная рада поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но значительно ужесточает сам процесс.Как отметила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, этот документ несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация". Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый проект о мобилизации неприемлем, а его принятие станет преступлением против страны.По словам президента России Владимира Путина, киевский режим пихает людей на истребление, а сами украинские военные, признают, что это дорога в один конец. В свою очередь, Министерство обороны указывало, что поставки западного вооружения и ввод в бой командованием ВСУ стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, ирина геращенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Европейская солидарность
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

Представитель ВСУ Гуменюк заявила, что у армии нет бронетехники

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым, Донецкая область
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым, Донецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео опубликовал Telegram-канал издания "Мы Украина".
"Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — утверждает она.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
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На минувшей неделе газета The Washington Post сообщила, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, а сами военные истощены как физически, так и морально.
Кроме того, в январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.
Нехватку боеприпасов и дронов признавал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в мире нет достаточных ресурсов ВПК, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
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Все эти проблемы, а именно недостаток людей на фронте, призван решить законопроект о мобилизации, который Верховная рада поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но значительно ужесточает сам процесс.
Как отметила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, этот документ несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация". Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый проект о мобилизации неприемлем, а его принятие станет преступлением против страны.
По словам президента России Владимира Путина, киевский режим пихает людей на истребление, а сами украинские военные, признают, что это дорога в один конец. В свою очередь, Министерство обороны указывало, что поставки западного вооружения и ввод в бой командованием ВСУ стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная Рада УкраиныИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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