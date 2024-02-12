https://ria.ru/20240212/vsu-1926965579.html
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники - РИА Новости, 12.02.2024
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:28
2024-02-12T22:28
2024-02-12T23:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео опубликовал Telegram-канал издания "Мы Украина"."Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — утверждает она.На минувшей неделе газета The Washington Post сообщила, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, а сами военные истощены как физически, так и морально.Кроме того, в январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.Нехватку боеприпасов и дронов признавал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в мире нет достаточных ресурсов ВПК, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Все эти проблемы, а именно недостаток людей на фронте, призван решить законопроект о мобилизации, который Верховная рада поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но значительно ужесточает сам процесс.Как отметила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, этот документ несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация". Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый проект о мобилизации неприемлем, а его принятие станет преступлением против страны.По словам президента России Владимира Путина, киевский режим пихает людей на истребление, а сами украинские военные, признают, что это дорога в один конец. В свою очередь, Министерство обороны указывало, что поставки западного вооружения и ввод в бой командованием ВСУ стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20240212/vsu-1926883114.html
https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, ирина геращенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Европейская солидарность
В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
Представитель ВСУ Гуменюк заявила, что у армии нет бронетехники
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео опубликовал Telegram-канал издания "Мы Украина".
"Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — утверждает она.
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
На минувшей неделе газета The Washington Post сообщила, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, а сами военные истощены как физически, так и морально.
Кроме того, в январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.
Нехватку боеприпасов и дронов признавал и президент Украины Владимир Зеленский
. По его словам, в мире нет достаточных ресурсов ВПК, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
"Очень резко". Украинский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
Все эти проблемы, а именно недостаток людей на фронте, призван решить законопроект о мобилизации, который Верховная рада поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но значительно ужесточает сам процесс.
Как отметила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко
, этот документ несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация". Глава партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко заявила, что новый проект о мобилизации неприемлем, а его принятие станет преступлением против страны.
По словам президента России Владимира Путина, киевский режим пихает людей на истребление, а сами украинские военные, признают, что это дорога в один конец. В свою очередь, Министерство обороны указывало, что поставки западного вооружения и ввод в бой командованием ВСУ стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
"От его ракеты не уйти". Какого оружия больше всего боятся летчики ВСУ