https://ria.ru/20240212/vsu-1926965579.html

В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники - РИА Новости, 12.02.2024

В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:28

2024-02-12T22:28

2024-02-12T23:50

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На вооружении украинской армии не осталось бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, видео опубликовал Telegram-канал издания "Мы Украина"."Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — утверждает она.На минувшей неделе газета The Washington Post сообщила, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, а сами военные истощены как физически, так и морально.Кроме того, в январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.Нехватку боеприпасов и дронов признавал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в мире нет достаточных ресурсов ВПК, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Все эти проблемы, а именно недостаток людей на фронте, призван решить законопроект о мобилизации, который Верховная рада поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но значительно ужесточает сам процесс.Как отметила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, этот документ несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация". Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый проект о мобилизации неприемлем, а его принятие станет преступлением против страны.По словам президента России Владимира Путина, киевский режим пихает людей на истребление, а сами украинские военные, признают, что это дорога в один конец. В свою очередь, Министерство обороны указывало, что поставки западного вооружения и ввод в бой командованием ВСУ стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240212/vsu-1926883114.html

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