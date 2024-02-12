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"Очень резко". Украинский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
"Очень резко". Украинский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
"Очень резко". Украинский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
Украинских военных возмутило решение президента Владимира Зеленского снять с должности главкома вооруженных сил Валерия Залужного, заявил генерал ВСУ в отставке РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:58
2024-02-12T15:58
2024-02-12T15:58
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сергей кривонос
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинских военных возмутило решение президента Владимира Зеленского снять с должности главкома вооруженных сил Валерия Залужного, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного", — отметил он, отвечая на вопрос о реакции солдат на решение главы киевского режима.По словам генерала, эти кадровые перестановки служат всего-навсего попыткой отбелить репутацию Зеленского. Кривонос также добавил, что сейчас власть всеми силами пытается переложить ответственность за мобилизацию на военных, хотя именно политическое руководство страны должно было принимать необходимые решения в экономике для этой цели."Что касается нашей оборонной способности, то она не изменилась, способность армии <…> воевать — это задача государства, а не военных", — резюмировал он.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240212/zelenskiy-1926869425.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Очень резко". Украинский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
Генерал Кривонос: ВСУ возмутило решение Зеленского уволить Залужного
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинских военных возмутило решение президента Владимира Зеленского снять с должности главкома вооруженных сил Валерия Залужного, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного", — отметил он, отвечая на вопрос о реакции солдат на решение главы киевского режима.
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По словам генерала, эти кадровые перестановки служат всего-навсего попыткой отбелить репутацию Зеленского. Кривонос также добавил, что сейчас власть всеми силами пытается переложить ответственность за мобилизацию на военных, хотя именно политическое руководство страны должно было принимать необходимые решения в экономике для этой цели.
"Что касается нашей оборонной способности, то она не изменилась, способность армии <…> воевать — это задача государства, а не военных", — резюмировал он.
В четверг президент Украины
объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
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